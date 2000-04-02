Раздел: Украина
На Донбассе в результате подрывов погибли более 2,5 тысяч человек
В оккупированном Донбассе девять тысяч квадратных километров территории загрязнено взрывоопасными предметами.
С начала антитеррористической операции в Донбассе в результате подрывов погибли более 2,5 тыс. человек. Об этом сообщил начальник управления экологической безопасности и противоминной деятельности Максим Комиссаров.
По его словам, с 14 апреля 2014 года по 15 августа 2017 года погибли не менее 2 558 гражданских, из них 242 ребенка, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.
"С началом агрессии Российской Федерации на территориях Донецкой и Луганской областей значительные районы оказались загрязненными минами и взрывоопасными пережитками войны. По предварительной оценке площадь таких районов составляет около семи тысячи квадратных километров на подконтрольной территории и ориентировочно девять тысяч квадратных километров на оккупированных территориях Донецкой, Луганской областей", - сказал Комиссаров.
Читайте также: Боевики попытались пойти в наступление на позиции бойцов АТО
С 2014 года на подконтрольной Украине территории было очищено 26 тысяч гектар территории, ликвидировано 346 тысяч взрывоопасных предметов.
С начала антитеррористической операции в Донбассе в результате подрывов погибли более 2,5 тыс. человек. Об этом сообщил начальник управления экологической безопасности и противоминной деятельности Максим Комиссаров.
По его словам, с 14 апреля 2014 года по 15 августа 2017 года погибли не менее 2 558 гражданских, из них 242 ребенка, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.
"С началом агрессии Российской Федерации на территориях Донецкой и Луганской областей значительные районы оказались загрязненными минами и взрывоопасными пережитками войны. По предварительной оценке площадь таких районов составляет около семи тысячи квадратных километров на подконтрольной территории и ориентировочно девять тысяч квадратных километров на оккупированных территориях Донецкой, Луганской областей", - сказал Комиссаров.
Читайте также: Боевики попытались пойти в наступление на позиции бойцов АТО
С 2014 года на подконтрольной Украине территории было очищено 26 тысяч гектар территории, ликвидировано 346 тысяч взрывоопасных предметов.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
144
0
Оставьте свой комментарий