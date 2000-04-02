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Раздел: Украина  
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На Донбассе в результате подрывов погибли более 2,5 тысяч человек

На Донбассе в результате подрывов погибли более 2,5 тысяч человек В оккупированном Донбассе девять тысяч квадратных километров территории загрязнено взрывоопасными предметами.

С начала антитеррористической операции в Донбассе в результате подрывов погибли более 2,5 тыс. человек. Об этом сообщил начальник управления экологической безопасности и противоминной деятельности Максим Комиссаров.

По его словам, с 14 апреля 2014 года по 15 августа 2017 года погибли не менее 2 558 гражданских, из них 242 ребенка, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.

"С началом агрессии Российской Федерации на территориях Донецкой и Луганской областей значительные районы оказались загрязненными минами и взрывоопасными пережитками войны. По предварительной оценке площадь таких районов составляет около семи тысячи квадратных километров на подконтрольной территории и ориентировочно девять тысяч квадратных километров на оккупированных территориях Донецкой, Луганской областей", - сказал Комиссаров.

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С 2014 года на подконтрольной Украине территории было очищено 26 тысяч гектар территории, ликвидировано 346 тысяч взрывоопасных предметов.
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 Теги: Донбасс, взрывы

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Сегодня, 16:37 » Автор: Богдан Процив
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