Раздел: Украина
Боевики продолжают срывать «пасхальное перемирие»
Пострадавших среди украинских военных нет.
Боевики российско-оккупационных войск продолжают срывать «пасхальное перемирие» в районе проведения АТО. За прошедшие сутки зафиксировано 20 обстрелов позиций наших защитников.
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на СобКор.
В частности, на Донецком направлении из 82 мм минометов противник вел огонь по нашим укреплениям в Песках. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия обстреляны защитники шахты Бутовка. Также гранатометы враг применил по нашим позициям неподалеку Каменки и Авдеевки, а крупнокалиберные пулеметы - неоднократно вблизи Водяного. Кроме этого, под огонь из стрелкового оружия попали защитники Талаковки, Павлополя, Гнутово, Водяного и Широкино.
Вследствие вражеского огня ни один украинский защитник не пострадал.
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На Луганском направлении прошедшие сутки режим полного прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск придерживался в полной мере. Ситуация по всей линии разграничения сторон надежно контролируется подразделениями Вооруженных Сил Украины.
Боевики российско-оккупационных войск продолжают срывать «пасхальное перемирие» в районе проведения АТО. За прошедшие сутки зафиксировано 20 обстрелов позиций наших защитников.
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на СобКор.
В частности, на Донецком направлении из 82 мм минометов противник вел огонь по нашим укреплениям в Песках. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия обстреляны защитники шахты Бутовка. Также гранатометы враг применил по нашим позициям неподалеку Каменки и Авдеевки, а крупнокалиберные пулеметы - неоднократно вблизи Водяного. Кроме этого, под огонь из стрелкового оружия попали защитники Талаковки, Павлополя, Гнутово, Водяного и Широкино.
Вследствие вражеского огня ни один украинский защитник не пострадал.
Читайте также: Боевики попытались пойти в наступление на позиции бойцов АТО
На Луганском направлении прошедшие сутки режим полного прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск придерживался в полной мере. Ситуация по всей линии разграничения сторон надежно контролируется подразделениями Вооруженных Сил Украины.
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