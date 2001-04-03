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Раздел: Украина  
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Боевики продолжают срывать «пасхальное перемирие»

Боевики продолжают срывать «пасхальное перемирие»Пострадавших среди украинских военных нет.

Боевики российско-оккупационных войск продолжают срывать «пасхальное перемирие» в районе проведения АТО. За прошедшие сутки зафиксировано 20 обстрелов позиций наших защитников.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на СобКор.

В частности, на Донецком направлении из 82 мм минометов противник вел огонь по нашим укреплениям в Песках. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия обстреляны защитники шахты Бутовка. Также гранатометы враг применил по нашим позициям неподалеку Каменки и Авдеевки, а крупнокалиберные пулеметы - неоднократно вблизи Водяного. Кроме этого, под огонь из стрелкового оружия попали защитники Талаковки, Павлополя, Гнутово, Водяного и Широкино.

Вследствие вражеского огня ни один украинский защитник не пострадал.

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На Луганском направлении прошедшие сутки режим полного прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск придерживался в полной мере. Ситуация по всей линии разграничения сторон надежно контролируется подразделениями Вооруженных Сил Украины.

Боевики продолжают срывать «пасхальное перемирие»
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 Теги: АТО, обстрелы

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Сегодня, 09:14 » Автор: Богдан Процив
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