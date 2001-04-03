На Донбассе дает о себе знать партизанское движение, - штаб АТО

На оккупированных территориях продолжает нарастать недовольство присутствием российско-оккупационных войск.



На оккупированной части Донбасса дает о себе знать партизанское движение, о чем свидетельствуют случаи проявления агрессивных действий местного населения в отношении оккупантов.



Об этом сообщает пресс-центр Штаба антитеррористической операции в Фейсбуке, передает интернет-издание



"На оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей продолжает нарастать недовольство присутствием российско-оккупационных войск... Факты указывают на то, что набирает обороты партизанское движение, цель которого - как можно больше усложнить жизнь оккупантов", - говорится в сообщении.



По информации разведки штаба АТО в воскресенье, 1 апреля, в населенном пункте Гольмовский, группа неизвестных напала на двух боевиков. Им были нанесены телесные повреждения различной степени тяжести. Кроме того, "партизаны" завладели табельным оружием оккупантов и скрылись в неизвестном направлении.



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"Несмотря на объявленный оккупантами план перехвата, по горячим следам нападавших задержать не удалось. Их поиски продолжаются до сих пор. Из-за инцидента в местах дислокации боевиков усилены меры охраны и обороны", - предупреждают в штабе. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter На оккупированной части Донбасса дает о себе знать партизанское движение, о чем свидетельствуют случаи проявления агрессивных действий местного населения в отношении оккупантов.Об этом сообщает пресс-центр Штаба антитеррористической операции в Фейсбуке, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на lb.ua "На оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей продолжает нарастать недовольство присутствием российско-оккупационных войск... Факты указывают на то, что набирает обороты партизанское движение, цель которого - как можно больше усложнить жизнь оккупантов", - говорится в сообщении.По информации разведки штаба АТО в воскресенье, 1 апреля, в населенном пункте Гольмовский, группа неизвестных напала на двух боевиков. Им были нанесены телесные повреждения различной степени тяжести. Кроме того, "партизаны" завладели табельным оружием оккупантов и скрылись в неизвестном направлении."Несмотря на объявленный оккупантами план перехвата, по горячим следам нападавших задержать не удалось. Их поиски продолжаются до сих пор. Из-за инцидента в местах дислокации боевиков усилены меры охраны и обороны", - предупреждают в штабе.



