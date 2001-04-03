Раздел: Украина
Саакашвили отказали в предоставлении убежища
Сам политик вместо Украины анонсирует свое возвращение в Грузию.
Кассационный административный суд Верховного суда Украины принял решение не в пользу лидера «Руха новых сил» Михаила Саакашвили.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на etcetera.media.
Саакашвили добивался получения политического убежища в Украине. Его защита подала кассацию 6 февраля. В ней было обжаловано решение судов первой и второй инстанций, которые оставили в силе решение Государственной миграционной службы. Ранее ГМС посчитала, что политик не нуждается в дополнительной защите после потери украинского гражданства.
Чернолуцкий назвал судебный процесс непрозрачным и заявил о намерении своего клиента обращаться в Европейский суд по правам человека.
Читайте также: Саакашвили заявил об отказе в предоставлении убежища
В своем видеобращении он заявил о планах прибыть в родную страну после президентских выборов в октябре текущего года.
Кассационный административный суд Верховного суда Украины принял решение не в пользу лидера «Руха новых сил» Михаила Саакашвили.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на etcetera.media.
Саакашвили добивался получения политического убежища в Украине. Его защита подала кассацию 6 февраля. В ней было обжаловано решение судов первой и второй инстанций, которые оставили в силе решение Государственной миграционной службы. Ранее ГМС посчитала, что политик не нуждается в дополнительной защите после потери украинского гражданства.
Чернолуцкий назвал судебный процесс непрозрачным и заявил о намерении своего клиента обращаться в Европейский суд по правам человека.
Читайте также: Саакашвили заявил об отказе в предоставлении убежища
В своем видеобращении он заявил о планах прибыть в родную страну после президентских выборов в октябре текущего года.
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