» » За прошедшие сутки в АТО один военный получил ранения
Раздел: Украина  
0

За прошедшие сутки в АТО один военный получил ранения

За прошедшие сутки в АТО один военный получил раненияВсего за минувшие сутки боевики 24 раза нарушили перемирие.

За прошедшие сутки российско-оккупационные войска продолжали нарушать «пасхальное перемирие» осуществив 24 обстрелы позиций украинских защитников.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на СобКор.

В частности, на Донецком направлении из 82 мм миномета были обстреляны защитники Опытного, а из гранатометов - неоднократно защитники Авдеевки, Песков, Водяного, а также - Пищевика. Огонь из снайперского и стрелкового оружия велся вблизи Широкино, Водяного и шахты Бутовка, а крупнокалиберные пулеметы - противник применил неподалеку Каменки, Павлополя и Марьинки. Также, из стрелкового оружия обстреляны наши позиции в районе Красногоровки, Марьинки, Авдеевки, Невельского и Павлополя.

На Луганском направлении из 82 мм минометов боевики вели огонь по нашим укреплениям вблизи Луганского, а из гранатометов - в районе населенного пункта Новоалександровка.

Читайте также: Боевики на Донбассе понесли огромные потери

В результате вражеских обстрелов один наш военнослужащий получил ранение. Его доставили в лечебное учреждение и ему оказана необходимая медицинская помощь.

За прошедшие сутки в АТО один военный получил ранения
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: АТО, раненый

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 09:11 » Автор: Богдан Процив
     126
     0

Похожие новости по теме

Боевики продолжают срывать «пасхальное перемирие» Боевики продолжают срывать «пасхальное перемирие»

Пострадавших среди украинских военных нет.

Боевики 38 раз обстреляли украинские позиции Боевики 38 раз обстреляли украинские позиции

Пострадавших среди украинских военных нет.

Сутки в зоне АТО: ранены три бойца Сутки в зоне АТО: ранены три бойца

Всего за минувшие сутки боевики 57 раз нарушили перемирие.

Боевики срывают перемирие в зоне АТО Боевики срывают перемирие в зоне АТО

В результате вражеского огня украинские воины не пострадали.

Украинские военные на Донбассе понесли потери Украинские военные на Донбассе понесли потери

Всего боевики 44 раза нарушили перемирие.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх