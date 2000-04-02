За прошедшие сутки в АТО один военный получил ранения

Всего за минувшие сутки боевики 24 раза нарушили перемирие.



За прошедшие сутки российско-оккупационные войска продолжали нарушать «пасхальное перемирие» осуществив 24 обстрелы позиций украинских защитников.



Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО, передает интернет-издание



В частности, на Донецком направлении из 82 мм миномета были обстреляны защитники Опытного, а из гранатометов - неоднократно защитники Авдеевки, Песков, Водяного, а также - Пищевика. Огонь из снайперского и стрелкового оружия велся вблизи Широкино, Водяного и шахты Бутовка, а крупнокалиберные пулеметы - противник применил неподалеку Каменки, Павлополя и Марьинки. Также, из стрелкового оружия обстреляны наши позиции в районе Красногоровки, Марьинки, Авдеевки, Невельского и Павлополя.



На Луганском направлении из 82 мм минометов боевики вели огонь по нашим укреплениям вблизи Луганского, а из гранатометов - в районе населенного пункта Новоалександровка.



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В результате вражеских обстрелов один наш военнослужащий получил ранение. Его доставили в лечебное учреждение и ему оказана необходимая медицинская помощь.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter За прошедшие сутки российско-оккупационные войска продолжали нарушать «пасхальное перемирие» осуществив 24 обстрелы позиций украинских защитников.Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на СобКор В частности, на Донецком направлении из 82 мм миномета были обстреляны защитники Опытного, а из гранатометов - неоднократно защитники Авдеевки, Песков, Водяного, а также - Пищевика. Огонь из снайперского и стрелкового оружия велся вблизи Широкино, Водяного и шахты Бутовка, а крупнокалиберные пулеметы - противник применил неподалеку Каменки, Павлополя и Марьинки. Также, из стрелкового оружия обстреляны наши позиции в районе Красногоровки, Марьинки, Авдеевки, Невельского и Павлополя.На Луганском направлении из 82 мм минометов боевики вели огонь по нашим укреплениям вблизи Луганского, а из гранатометов - в районе населенного пункта Новоалександровка.В результате вражеских обстрелов один наш военнослужащий получил ранение. Его доставили в лечебное учреждение и ему оказана необходимая медицинская помощь.



