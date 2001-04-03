Вера Савченко рассказала о закладке на взрывчатку в ее автомобиле

Кроме того, она отметила, что за ней следят.



Вера Савченко рассказала о состоянии здоровья ее сестры Надежды в СИЗО, и заявила, что в ее авто нашли закладку на взрывчатку.



Как передает интернет-издание



Женщина рассказала о свидании с сестрой в отделе обеспечения досудебного следствия СБУ.



"Надежда имеет опыт голодания в России и знает реакцию своего организма. Но ей не разрешили пить воду, она пьет сырую, из-под крана. Это спровоцировало спазмы желудка, кровавую рвоту, а также повышенную температуру. Поэтому ее дыхательные пути осушены. Я ей передала капли и общалась со штатным врачом СИЗО. Он сказал, что давал таблетки. Впрочем, Надежда не будет принимать их систематически, потому что в капсулы можно насыпать что угодно ", – рассказала сестра Вера Савченко.



Кроме того, она отметила, что за ней следят.



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"Я отдала свой автомобиль на специальный технический осмотр. Специалисты нашли в ней закладку на взрывчатку. При соответствующей скорости сработало бы. Не удивлюсь, если сейчас будут арестовывать всех, кто не согласен с действующей властью", – говорит сестра Надежды Савченко. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Вера Савченко рассказала о состоянии здоровья ее сестры Надежды в СИЗО, и заявила, что в ее авто нашли закладку на взрывчатку.Как передает интернет-издание Хроника.инфо , об этом в эфире телеканала ZIK сказала сестра Надежды Савченко Вера.Женщина рассказала о свидании с сестрой в отделе обеспечения досудебного следствия СБУ."Надежда имеет опыт голодания в России и знает реакцию своего организма. Но ей не разрешили пить воду, она пьет сырую, из-под крана. Это спровоцировало спазмы желудка, кровавую рвоту, а также повышенную температуру. Поэтому ее дыхательные пути осушены. Я ей передала капли и общалась со штатным врачом СИЗО. Он сказал, что давал таблетки. Впрочем, Надежда не будет принимать их систематически, потому что в капсулы можно насыпать что угодно ", – рассказала сестра Вера Савченко.Кроме того, она отметила, что за ней следят."Я отдала свой автомобиль на специальный технический осмотр. Специалисты нашли в ней закладку на взрывчатку. При соответствующей скорости сработало бы. Не удивлюсь, если сейчас будут арестовывать всех, кто не согласен с действующей властью", – говорит сестра Надежды Савченко.



