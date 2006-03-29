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Раздел: Украина  
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Нардепом от БПП зарегистрировали соратника Ющенко

Нардепом от БПП зарегистрировали соратника ЮщенкоЗварич заходит в Раду на освободившееся место Валерия Пацкана.

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала народным депутатом от партии Блок Петра Порошенко Романа Зварича, который был соратником президента Виктора Ющенко.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК, пишет Хроника.инфо со ссылкой на pravda.com.ua.

"Рассмотрев соответствующие документы, Комиссия зарегистрировала народного депутата Украины, избранного на внеочередных выборах народных депутатов Украины 26 октября 2014 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе Зварича Р.М.", - рассказывают там.

Отмечается, что новоизбранный депутат живет в Киеве, беспартийный, включен в избирательный список партии "БПП" под №82.

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Роман Зварич был министром юстиции в правительствах Юлии Тимошенко в 2005 году и Виктора Януковича - в 2006 по квоте партии "Наша Украина" Виктора Ющенко. При Тимошенко он оказался в центре скандала, поскольку выяснилось, что у него нет юридического образования.
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 Теги: БПП, Ющенко, Зварич

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Сегодня, 18:59 » Автор: Едгар Букмирза
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