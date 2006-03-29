Нардепом от БПП зарегистрировали соратника Ющенко

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Народный депутат от оппозиционной партии «Батькивщина», Сергей Пашинский сегодня на пресс-конференции заявил о намерении оппозиции обратиться в прокуратуру Украины. Он сказал, что оппозиция решила написать заявление на имя генерального прокурора Украины Виктора Пшонки, а также генпрокурора США с требованием привлечь к