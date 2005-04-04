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Раздел: Украина  
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Савченко назначили психофизиологическую экспертизу

Савченко назначили психофизиологическую экспертизуСавченко заявила, что готова дать показания на детекторе лжи.

Народный депутат Надежда Савченко завтра, 5 апреля, в 10:00 будет доставлена в Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз для психофизиологической экспертизы с применением полиграфа.

Об этом сообщает пресс-служба Савченко на своей странице в Facebook, пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsone.ua.

В сообщении также сказано, что адвокаты все еще не получили материалов производства для ознакомления и поэтому "ни проконтролировать, ни сформулировать вопросы для объективного исследования не могут".

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Ранее Савченко в эфире "Украинского формата" заявила, что готова дать показания на детекторе лжи. Она подчеркнула, что для нее очень важно, чтобы Украина узнала, говорит ли она правду или лжет.
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 Теги: Савченко, экспертиза

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Сегодня, 22:23 » Автор: Едгар Букмирза
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