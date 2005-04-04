Раздел: Украина
Савченко назначили психофизиологическую экспертизу
Савченко заявила, что готова дать показания на детекторе лжи.
Народный депутат Надежда Савченко завтра, 5 апреля, в 10:00 будет доставлена в Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз для психофизиологической экспертизы с применением полиграфа.
Об этом сообщает пресс-служба Савченко на своей странице в Facebook, пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsone.ua.
В сообщении также сказано, что адвокаты все еще не получили материалов производства для ознакомления и поэтому "ни проконтролировать, ни сформулировать вопросы для объективного исследования не могут".
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Ранее Савченко в эфире "Украинского формата" заявила, что готова дать показания на детекторе лжи. Она подчеркнула, что для нее очень важно, чтобы Украина узнала, говорит ли она правду или лжет.
Народный депутат Надежда Савченко завтра, 5 апреля, в 10:00 будет доставлена в Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз для психофизиологической экспертизы с применением полиграфа.
Об этом сообщает пресс-служба Савченко на своей странице в Facebook, пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsone.ua.
В сообщении также сказано, что адвокаты все еще не получили материалов производства для ознакомления и поэтому "ни проконтролировать, ни сформулировать вопросы для объективного исследования не могут".
Читайте также: ДТП в Харькове: Зайцевой назначили еще одну экспертизу
Ранее Савченко в эфире "Украинского формата" заявила, что готова дать показания на детекторе лжи. Она подчеркнула, что для нее очень важно, чтобы Украина узнала, говорит ли она правду или лжет.
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