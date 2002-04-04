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Раздел: Украина  
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Сутки в АТО: террористы 39 раз нарушили перемирие

Сутки в АТО: террористы 39 раз нарушили перемирие Вследствие вражеского огня ни один украинский воин не пострадал.

Боевики российско-оккупационных войск продолжают срывать «пасхальное перемирие» в районе проведения АТО. За прошедшие сутки зафиксировано 39 обстрелов позиций наших защитников.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на СобКор.

В частности, на Донецком направлении из 82 мм минометов, гранатометов, снайперского и стрелкового оружия обстреляны защитники шахты Бутовка. Из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия противник вел огонь по нашим укреплениям в районе Авдеевки, Лебединского и Каменки. Также гранатометы враг применил в районе Водяного и Марьинки, вооружения БМП - вблизи Гнутово, крупнокалиберные пулеметы - неподалеку Опытного и Гнутово, а снайперское и стрелковое оружие - по защитникам Широкино и Водяного. Кроме этого, из стрелкового оружия огонь велся вблизи Павлополя, Гнутово и Невельского.

На Луганском направлении из стрелкового оружия боевики обстреляли наши укрепления в районе Станицы Луганской, а также - станции Донец.

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Вследствие вражеского огня ни один украинский воин не пострадал.

Сутки в АТО: террористы 39 раз нарушили перемирие
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 Теги: АТО, обстрелы

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Сегодня, 09:11 » Автор: Богдан Процив
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