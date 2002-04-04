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Раздел: Украина  
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Россия держит 77 тысяч военнослужащих у границы Украины, - Полторак

Россия держит 77 тысяч военнослужащих у границы Украины, - ПолторакРоссия на границе Украины сосредоточила 19 батальонных тактических групп первого и второго эшелонов численностью более 77 тысяч.

Вблизи границы Украины Россия держит 77 тысяч военнослужащих. Об этом министр обороны Степан Полторак в четверг, 5 апреля, сказал в интервью Урядовому курьеру.

По его словам, на границе нашей страны РФ сосредоточила 19 батальонных тактических групп, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net.

"На нашей границе она сосредоточила 19 батальонных тактических групп первого и второго эшелонов численностью более 77 тысяч человек. В состав входит около тысячи танков, 2,3 тысячи боевых машин, более 1,1 тысячи артиллерийских систем и около 400 систем залпового огня", - сказал Полторак.

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Он добавил, что в 2017 году враг обстрелял украинские позиции более 15 тысяч раз.
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 Теги: войска РФ, граница

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Сегодня, 15:26 » Автор: Богдан Процив
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