Это - российская провокация: в Польше собираются поддерживать дружеские отношения с Украиной

В Польше считают, что сожжение польского флага может быть российской провокацией.



Украина и Польша заинтересованы в сохранении дружеских отношений, но только с учетом сохранения национальных интересов. А сожжение польского флага перед посольством Польши в Киеве может быть как российской провокацией, так и проявлением недовольства украинских радикалов.



Такое мнение высказал политический эксперт Владимир Воля. Об этом сообщает интернет-издание



«Замминистра иностранных дел Украины Василий Бондарь заявил, что сожжение польского флага перед посольством этой страны – это российская провокация, и среди украинских радикалов антипольских настроений нет. Но кто, если не радикалы, провели антипольский марш во Львове – агенты Кремля?», – прокомментировал ситуацию эксперт.



По мнению Воли, в данном случае флаг могли сжечь, как российские провокаторы, так и радикалы. Ведь люди были в масках, а к моменту приезда полиции, задерживать было уже некого.



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«Сейчас в отношениях Украины и Польши не самый лучший период, но не стоит полагать, что сожжение польского флага станет каким-то поворотным моментом в них. Можно утверждать, что и Украина и Польша заинтересованы в сохранении хороших отношений. Но ни мы, ни поляки не согласны будем пожертвовать ради этого национальными интересами: каждая сторона будет придерживаться своей трактовки исторического прошлого», - резюмировал В. Воля.



Напомним, во вторник, 2 апреля, под польским посольством в Киеве сожгли польский флаг, после чего заместителю посла Украины в Польше вручили ноту протеста. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Украина и Польша заинтересованы в сохранении дружеских отношений, но только с учетом сохранения национальных интересов. А сожжение польского флага перед посольством Польши в Киеве может быть как российской провокацией, так и проявлением недовольства украинских радикалов.Такое мнение высказал политический эксперт Владимир Воля. Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на golos.ua «Замминистра иностранных дел Украины Василий Бондарь заявил, что сожжение польского флага перед посольством этой страны – это российская провокация, и среди украинских радикалов антипольских настроений нет. Но кто, если не радикалы, провели антипольский марш во Львове – агенты Кремля?», – прокомментировал ситуацию эксперт.По мнению Воли, в данном случае флаг могли сжечь, как российские провокаторы, так и радикалы. Ведь люди были в масках, а к моменту приезда полиции, задерживать было уже некого.«Сейчас в отношениях Украины и Польши не самый лучший период, но не стоит полагать, что сожжение польского флага станет каким-то поворотным моментом в них. Можно утверждать, что и Украина и Польша заинтересованы в сохранении хороших отношений. Но ни мы, ни поляки не согласны будем пожертвовать ради этого национальными интересами: каждая сторона будет придерживаться своей трактовки исторического прошлого», - резюмировал В. Воля.Напомним, во вторник, 2 апреля, под польским посольством в Киеве сожгли польский флаг, после чего заместителю посла Украины в Польше вручили ноту протеста.



