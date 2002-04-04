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Раздел: Украина  
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Это - российская провокация: в Польше собираются поддерживать дружеские отношения с Украиной

Это - российская провокация: в Польше собираются поддерживать дружеские отношения с УкраинойВ Польше считают, что сожжение польского флага может быть российской провокацией.

Украина и Польша заинтересованы в сохранении дружеских отношений, но только с учетом сохранения национальных интересов. А сожжение польского флага перед посольством Польши в Киеве может быть как российской провокацией, так и проявлением недовольства украинских радикалов.

Такое мнение высказал политический эксперт Владимир Воля. Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на golos.ua.

«Замминистра иностранных дел Украины Василий Бондарь заявил, что сожжение польского флага перед посольством этой страны – это российская провокация, и среди украинских радикалов антипольских настроений нет. Но кто, если не радикалы, провели антипольский марш во Львове – агенты Кремля?», – прокомментировал ситуацию эксперт.

По мнению Воли, в данном случае флаг могли сжечь, как российские провокаторы, так и радикалы. Ведь люди были в масках, а к моменту приезда полиции, задерживать было уже некого.

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«Сейчас в отношениях Украины и Польши не самый лучший период, но не стоит полагать, что сожжение польского флага станет каким-то поворотным моментом в них. Можно утверждать, что и Украина и Польша заинтересованы в сохранении хороших отношений. Но ни мы, ни поляки не согласны будем пожертвовать ради этого национальными интересами: каждая сторона будет придерживаться своей трактовки исторического прошлого», - резюмировал В. Воля.

Напомним, во вторник, 2 апреля, под польским посольством в Киеве сожгли польский флаг, после чего заместителю посла Украины в Польше вручили ноту протеста.
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 Теги: Польша, Украина, провокация, флаг

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Сегодня, 19:08 » Автор: Едгар Букмирза
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