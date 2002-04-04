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Раздел: Украина  
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Полторак рассказал, как нужно развивать ВСУ

Полторак рассказал, как нужно развивать ВСУПолторак отметил наиболее важные моменты.

В Государственной программе развития Вооруженных сил Украины на период до 2020 года определены пять стратегических целей модернизации войска.

Об этом сказал министр обороны Украины Степан Полторак. Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на РБК.

"О наших планах на будущее в смысле модернизации войска подробно говорится в Государственной программе развития Вооруженных сил Украины на период до 2020 года, где определены пять стратегических целей на основе принятых в НАТО принципов и стандартов", - сказал Полторак.

В частности первая из них - развитие системы управления Вооруженных сил. Второй целью является усовершенствование системы оборонного планирования, внедрения в ВСУ прозрачного и эффективного управления ресурсами.

"Третья - приобретение способностей ВСУ для гарантированного отпора вооруженной агрессии, обороны государства и участия в поддержании мира и международной безопасности; четвертая - создание единой системы логистики и совершенствование системы медицинского обеспечения Вооруженных сил; пятая - профессионализация и создание необходимого военного резерва ВСУ", - подчеркнул министр обороны.

По его словам, на сегодня значительно увеличены боевые способности ВСУ благодаря интенсивным командно-штабным, бригадным и летно-тактическим обучением украинской армии по стандартам НАТО.


Кроме того, утверждена концепция подготовки и применения снайперов, усилена роль иностранных тренировочных миссий в подготовке ВСУ.

"Больший финансовый ресурс позволил существенно нарастить темпы обеспечения Вооруженных сил вооружением, военной и спецтехникой, усовершенствовать военную инфраструктуру, системы логистики и медицинского обеспечения. Мы строим необходимую нам оборонную инфраструктуру и учебные центры и жилье для военных", - сказал Полторак.
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 Теги: ВСУ, Полторак, армия

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Сегодня, 22:19 » Автор: Едгар Букмирза
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