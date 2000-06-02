Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Раскрыты данные о зарплатах и регулярных потерях россиян на Донбассе

Раскрыты данные о зарплатах и регулярных потерях россиян на Донбассе

Похожие новости по теме

Украинский снайпер ликвидировал командира минометной батареи боевиков Такое решение "напросилось", так как за последнее время очень сильно увеличилось количество обстрелов.