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Раздел: Украина  
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Раскрыты данные о зарплатах и регулярных потерях россиян на Донбассе

Раскрыты данные о зарплатах и регулярных потерях россиян на ДонбассеРоссийские "добровольцы" едут на Донбасс за 15-20 тысяч рублей (6300-8400 гривен).

Бывший главарь боевиков так называемой "ДНР" Александр Бородай раскрыл данные о зарплатах и регулярных потерях россиян, воюющих на Донбассе.

Как передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe.ua, об этом он рассказал в интервью изданию "Свободная пресса".

По словам бывшего "премьер-министра ДНР", российские "добровольцы" едут на Донбасс за 15-20 тысяч рублей (6300-8400 гривен).

При этом, как утверждает Бородай, потери только приезжих боевиков на Донбассе составляют 1-2 убитых в неделю.

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"Как руководитель "Союза добровольцев" я владею не всей статистикой по всем погибшим, я прежде всего ориентируюсь на русских "добровольцев", которых не очень много осталось на территории Донбасса, в основном местные воюют. У нас получается 1-2 двухсотых в неделю, которых надо вывозить, чтобы похоронить в России", - заявил он.
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 Теги: Донбасс, боевики

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Сегодня, 11:40 » Автор: Богдан Процив
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