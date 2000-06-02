Раздел: Украина
Порошенко снова обратился к Раде
Комитет не определился относительно двух положений законопроекта.
Президент Петр Порошенко призвал народных депутатов поддержать его законопроект о создании Антикоррупционного суда, чтобы тот заработал уже до конца года.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на pravda.com.ua.
"Выражаю обращение к народным депутатам с тем, чтобы в ближайшее время проголосовали и поддержали президентский законопроект о создании антикоррупционного суда. Чтобы уже в 2018-м суд заработал и завершил создание по моей инициативе эффективной антикоррупционной инфраструктуры", - написал Порошенко.
Как сообщалось, 21 мая комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики утвердил законопроект о создании Антикоррупционного суда для передачи его для рассмотрения во втором чтении.
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В то же время комитет не определился относительно двух положений законопроекта, в том числе по ключевому из них – праве вето международных экспертов относительно кандидатов на должность судьи Высшего антикоррупционного суда.
Президент Петр Порошенко призвал народных депутатов поддержать его законопроект о создании Антикоррупционного суда, чтобы тот заработал уже до конца года.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на pravda.com.ua.
"Выражаю обращение к народным депутатам с тем, чтобы в ближайшее время проголосовали и поддержали президентский законопроект о создании антикоррупционного суда. Чтобы уже в 2018-м суд заработал и завершил создание по моей инициативе эффективной антикоррупционной инфраструктуры", - написал Порошенко.
Как сообщалось, 21 мая комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики утвердил законопроект о создании Антикоррупционного суда для передачи его для рассмотрения во втором чтении.
Читайте также: Луценко стала представителем Порошенко в Раде
В то же время комитет не определился относительно двух положений законопроекта, в том числе по ключевому из них – праве вето международных экспертов относительно кандидатов на должность судьи Высшего антикоррупционного суда.
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