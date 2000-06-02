» » Порошенко снова обратился к Раде
Раздел: Украина  
0

Порошенко снова обратился к Раде

Порошенко снова обратился к Раде Комитет не определился относительно двух положений законопроекта.

Президент Петр Порошенко призвал народных депутатов поддержать его законопроект о создании Антикоррупционного суда, чтобы тот заработал уже до конца года.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на pravda.com.ua.

"Выражаю обращение к народным депутатам с тем, чтобы в ближайшее время проголосовали и поддержали президентский законопроект о создании антикоррупционного суда. Чтобы уже в 2018-м суд заработал и завершил создание по моей инициативе эффективной антикоррупционной инфраструктуры", - написал Порошенко.

Как сообщалось, 21 мая комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики утвердил законопроект о создании Антикоррупционного суда для передачи его для рассмотрения во втором чтении.

Читайте также: Луценко стала представителем Порошенко в Раде

В то же время комитет не определился относительно двух положений законопроекта, в том числе по ключевому из них – праве вето международных экспертов относительно кандидатов на должность судьи Высшего антикоррупционного суда.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Порошенко, рада

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 18:38 » Автор: Едгар Букмирза
     138
     0

Похожие новости по теме

Эксперт назвал ключевые проблемы в создании Антикоррупционного суда Эксперт назвал ключевые проблемы в создании Антикоррупционного суда

Юрист весьма критично отнесся к принятому в первом чтении законопроекту по антикоррупционному суду.

Партия Порошенко представит новый антикоррупционный законопроект Партия Порошенко представит новый антикоррупционный законопроект

Новый документ будет учитывать пожелания Венецианской комиссии.

Минюст: Антикоррупционное бюро заработает до конца года Минюст: Антикоррупционное бюро заработает до конца года

Замминистра юстиции Наталья Севостьянова надеется, что антикоррупционный прокурор будет избран до конца ноября.

Порошенко проинформировал, когда заработает антикоррупционное бюро Порошенко проинформировал, когда заработает антикоррупционное бюро

Ведомство может заработать с 14 января.

В Антикоррупционном бюро будут трудиться 700 человек В Антикоррупционном бюро будут трудиться 700 человек

Бороться с коррупцией на высшем уровне в Украине будут 700 сотрудников.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх