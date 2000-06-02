В Крыму запретили посещать леса

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В Киевской области и в самом Киеве могут сгореть сотни гектаров леса, так как на этой территории до сих пор сохраняется 5-й класс риска возникновения пожаров – это самый высокий класс опасности. Если же в условиях, которые сложились, не найти и потушить огонь, это может грозить масштабным пожаром, который может расползтись на