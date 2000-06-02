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Раздел: Украина  
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В Крыму запретили посещать леса

В Крыму запретили посещать леса Также ограничен въезд транспорта в леса полуострова, исключение сделано только для машин специального назначения.

В аннексированом Крыму запретили посещать леса из-за высокой опасности пожаров. Об этом сообщает региональное управление МЧС в пятницу, 8 июня, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

"Во многих регионах полуострова уже установлен высокий, пятый класс пожарной опасности", – говорится в сообщении.

На три недели запрещено ходить в леса, исключение сделано "для сквозного проезда по дорогам общего пользования, посещения отдыхающими баз отдыха, детских лагерей, здравниц, турбаз по путевкам".

Также ограничен въезд транспорта в леса, исключение сделано только для машин спецназначения.

Запрещено разводить костры в лесах и заготавливать древесину (исключение – заготовки при выполнении противопожарных и санитарно-оздоровительных мероприятий).

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"Для контроля за соблюдением пожарной безопасности будет организовано патрулирование, в состав патрульных групп войдут специалисты противопожарной службы, сотрудники министерства экологии и природных ресурсов Крыма, муниципальных органов власти и волонтеры", – заявили в МЧС.
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 Теги: лес, Крым

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Сегодня, 14:03 » Автор: Богдан Процив
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