Раздел: Украина
В Крыму запретили посещать леса
Также ограничен въезд транспорта в леса полуострова, исключение сделано только для машин специального назначения.
В аннексированом Крыму запретили посещать леса из-за высокой опасности пожаров. Об этом сообщает региональное управление МЧС в пятницу, 8 июня, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
"Во многих регионах полуострова уже установлен высокий, пятый класс пожарной опасности", – говорится в сообщении.
На три недели запрещено ходить в леса, исключение сделано "для сквозного проезда по дорогам общего пользования, посещения отдыхающими баз отдыха, детских лагерей, здравниц, турбаз по путевкам".
Также ограничен въезд транспорта в леса, исключение сделано только для машин спецназначения.
Запрещено разводить костры в лесах и заготавливать древесину (исключение – заготовки при выполнении противопожарных и санитарно-оздоровительных мероприятий).
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"Для контроля за соблюдением пожарной безопасности будет организовано патрулирование, в состав патрульных групп войдут специалисты противопожарной службы, сотрудники министерства экологии и природных ресурсов Крыма, муниципальных органов власти и волонтеры", – заявили в МЧС.
В аннексированом Крыму запретили посещать леса из-за высокой опасности пожаров. Об этом сообщает региональное управление МЧС в пятницу, 8 июня, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
"Во многих регионах полуострова уже установлен высокий, пятый класс пожарной опасности", – говорится в сообщении.
На три недели запрещено ходить в леса, исключение сделано "для сквозного проезда по дорогам общего пользования, посещения отдыхающими баз отдыха, детских лагерей, здравниц, турбаз по путевкам".
Также ограничен въезд транспорта в леса, исключение сделано только для машин спецназначения.
Запрещено разводить костры в лесах и заготавливать древесину (исключение – заготовки при выполнении противопожарных и санитарно-оздоровительных мероприятий).
Читайте также: На Донбассе боевики укрепляют свои позиции, - ОБСЕ
"Для контроля за соблюдением пожарной безопасности будет организовано патрулирование, в состав патрульных групп войдут специалисты противопожарной службы, сотрудники министерства экологии и природных ресурсов Крыма, муниципальных органов власти и волонтеры", – заявили в МЧС.
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