Раздел: Украина
На Донбассе в жилом доме нашли боеприпасы
Женщина объяснила, что боеприпасы остались ей "в наследство" от умершего брата.
В городе Торецк (бывший Дзержинск) сотрудники полиции изъяли две гранаты в жилом доме. Об этом передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
"В ходе осмотра частного дома оперативники обнаружили в хозяйственном помещении гранаты РГД-5 и Ф-1. Женщина объяснила, что боеприпасы остались от умершего брата", – говорится в сообщении.
Изъятые боеприпасы направлены на экспертизу. Полицейские устанавливают происхождение гранат.
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По данному факту возбудили уголовное производство по статье о незаконном обращении с оружием и боеприпасами (ч.1 ст.263 УК Украины). Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет.
В городе Торецк (бывший Дзержинск) сотрудники полиции изъяли две гранаты в жилом доме. Об этом передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
"В ходе осмотра частного дома оперативники обнаружили в хозяйственном помещении гранаты РГД-5 и Ф-1. Женщина объяснила, что боеприпасы остались от умершего брата", – говорится в сообщении.
Изъятые боеприпасы направлены на экспертизу. Полицейские устанавливают происхождение гранат.
Читайте также: Под Харьковом прогремел взрыв в жилом доме
По данному факту возбудили уголовное производство по статье о незаконном обращении с оружием и боеприпасами (ч.1 ст.263 УК Украины). Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет.
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