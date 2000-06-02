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Раздел: Украина  
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На Донбассе в жилом доме нашли боеприпасы

На Донбассе в жилом доме нашли боеприпасыЖенщина объяснила, что боеприпасы остались ей "в наследство" от умершего брата.

В городе Торецк (бывший Дзержинск) сотрудники полиции изъяли две гранаты в жилом доме. Об этом передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

"В ходе осмотра частного дома оперативники обнаружили в хозяйственном помещении гранаты РГД-5 и Ф-1. Женщина объяснила, что боеприпасы остались от умершего брата", – говорится в сообщении.

Изъятые боеприпасы направлены на экспертизу. Полицейские устанавливают происхождение гранат.

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По данному факту возбудили уголовное производство по статье о незаконном обращении с оружием и боеприпасами (ч.1 ст.263 УК Украины). Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет.
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 Теги: Донбасс, граната

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Сегодня, 19:05 » Автор: Татьяна Ларина
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