Раздел: Украина
В Украине объявлен наивысший уровень пожароопасности
Спасатели призвали жителей Украины не провоцировать пожары в природных экосистемах.
На выходные в Украине объявили наивысший уровень пожарной опасности.
По данным спасателей, 9-11 июня в Украине будет преобладать чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
Исключение составят лишь большинство районов Закарпатья.
Спасатели призвали жителей Украины не провоцировать пожары в природных экосистемах.
Напомним, утром 5 июня в зоне отчуждения произошло возгорание сухой травы с последующим распространением пожара в лесной массив на площади около 10 га. 6 июня пожар был локализирован на общей площади около 2 га.
В Чернобыле произошел пожар в Рыжем лесу. Что это за место
Читайте также: В зоне отчуждения снова пожар
Через два дня пожар ливидировали.
На выходные в Украине объявили наивысший уровень пожарной опасности.
По данным спасателей, 9-11 июня в Украине будет преобладать чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
Исключение составят лишь большинство районов Закарпатья.
Спасатели призвали жителей Украины не провоцировать пожары в природных экосистемах.
Напомним, утром 5 июня в зоне отчуждения произошло возгорание сухой травы с последующим распространением пожара в лесной массив на площади около 10 га. 6 июня пожар был локализирован на общей площади около 2 га.
В Чернобыле произошел пожар в Рыжем лесу. Что это за место
Читайте также: В зоне отчуждения снова пожар
Через два дня пожар ливидировали.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
108
0
Оставьте свой комментарий