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Раздел: Украина  
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В Украине объявлен наивысший уровень пожароопасности

В Украине объявлен наивысший уровень пожароопасностиСпасатели призвали жителей Украины не провоцировать пожары в природных экосистемах.

На выходные в Украине объявили наивысший уровень пожарной опасности.

По данным спасателей, 9-11 июня в Украине будет преобладать чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.

Исключение составят лишь большинство районов Закарпатья.

Спасатели призвали жителей Украины не провоцировать пожары в природных экосистемах.

Напомним, утром 5 июня в зоне отчуждения произошло возгорание сухой травы с последующим распространением пожара в лесной массив на площади около 10 га. 6 июня пожар был локализирован на общей площади около 2 га.

В Чернобыле произошел пожар в Рыжем лесу. Что это за место

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Через два дня пожар ливидировали.
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 Теги: пожары

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Сегодня, 10:40 » Автор: Богдан Процив
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