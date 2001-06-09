Раздел: Украина
Суд арестовал владельцев одного из крупнейших агрохолдингов Украины
Альтернатива внесения залога для Евгения Сигала - 80 млн грн, для его жены Марины - 90 млн гривен.
Печерский районный суд в пятницу вечером, 9 июня, избрал меру пресечения владельцам и руководителю структурного подразделения одного из крупнейших агрохолдингов Украины ООО "Комплекс-Агромарс", который выпускает курятину под маркой "Гавриловские курчата". Их подозревают в организации птичьего могильника и загрязнении окружающей среды. Об этом на странице в Твиттере сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на lb.ua.
"Печерский суд избрал владельцу агрохолдинга - Евгению Сигалу - меру пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца с альтернативой внесения залога в размере 80 млн грн", - говорится в сообщении.
Его жену Марину Сигал арестовали на два месяца с альтернативой внесения залога в размере 90 млн гривен.
Также два месяца ареста с альтернативой внесения залога в размере 84 млн гривен суд назначил директору структурного подразделения предприятия.
На судебном заседании Марина Сигал возразила, что завод систематически в течение нескольких лет закапывал отходы с предприятия на непредназначенных для этого земельных участках, пишет Latifundist.
"Если были падежи, то нам выгодно было отвозить все это на наш завод белково-витаминных концентратов. Из всего этого мы делаем кровяную костную муку. Потому, когда говорят, что мы делали это годами, - я не согласна", - сказала Марина Сигал.
Однако она признала, что такая ситуация имела место в ноябре прошлого года и обвиняет в этом, в частности, Киевоблэнерго.
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"Та ситуация, которая у нас произошла в ноябре месяце, в этом виноваты не только мы, но и Киевоблэнерго. У них случилась авария - отключилась авария, а резервная линия не включилась. Соответственно, через 3 часа у нас было 200 тыс. голов падежа. И наш завод такой падеж переработать не мог. Государственных заводов, которые бы могли помочь, в Киевской области, да и в Украине нет. Поэтому перевозить этот падеж нам было просто некуда", - прокомментировала во время своего выступления на судебном заседании Марина Сигал.
Печерский районный суд в пятницу вечером, 9 июня, избрал меру пресечения владельцам и руководителю структурного подразделения одного из крупнейших агрохолдингов Украины ООО "Комплекс-Агромарс", который выпускает курятину под маркой "Гавриловские курчата". Их подозревают в организации птичьего могильника и загрязнении окружающей среды. Об этом на странице в Твиттере сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на lb.ua.
"Печерский суд избрал владельцу агрохолдинга - Евгению Сигалу - меру пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца с альтернативой внесения залога в размере 80 млн грн", - говорится в сообщении.
Его жену Марину Сигал арестовали на два месяца с альтернативой внесения залога в размере 90 млн гривен.
Также два месяца ареста с альтернативой внесения залога в размере 84 млн гривен суд назначил директору структурного подразделения предприятия.
На судебном заседании Марина Сигал возразила, что завод систематически в течение нескольких лет закапывал отходы с предприятия на непредназначенных для этого земельных участках, пишет Latifundist.
"Если были падежи, то нам выгодно было отвозить все это на наш завод белково-витаминных концентратов. Из всего этого мы делаем кровяную костную муку. Потому, когда говорят, что мы делали это годами, - я не согласна", - сказала Марина Сигал.
Однако она признала, что такая ситуация имела место в ноябре прошлого года и обвиняет в этом, в частности, Киевоблэнерго.
Читайте также: В Украине объявлен наивысший уровень пожароопасности
"Та ситуация, которая у нас произошла в ноябре месяце, в этом виноваты не только мы, но и Киевоблэнерго. У них случилась авария - отключилась авария, а резервная линия не включилась. Соответственно, через 3 часа у нас было 200 тыс. голов падежа. И наш завод такой падеж переработать не мог. Государственных заводов, которые бы могли помочь, в Киевской области, да и в Украине нет. Поэтому перевозить этот падеж нам было просто некуда", - прокомментировала во время своего выступления на судебном заседании Марина Сигал.
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