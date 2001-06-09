» » Суд арестовал владельцев одного из крупнейших агрохолдингов Украины
Раздел: Украина  
0

Суд арестовал владельцев одного из крупнейших агрохолдингов Украины

Суд арестовал владельцев одного из крупнейших агрохолдингов УкраиныАльтернатива внесения залога для Евгения Сигала - 80 млн грн, для его жены Марины - 90 млн гривен.

Печерский районный суд в пятницу вечером, 9 июня, избрал меру пресечения владельцам и руководителю структурного подразделения одного из крупнейших агрохолдингов Украины ООО "Комплекс-Агромарс", который выпускает курятину под маркой "Гавриловские курчата". Их подозревают в организации птичьего могильника и загрязнении окружающей среды. Об этом на странице в Твиттере сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на lb.ua.

"Печерский суд избрал владельцу агрохолдинга - Евгению Сигалу - меру пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца с альтернативой внесения залога в размере 80 млн грн", - говорится в сообщении.

Его жену Марину Сигал арестовали на два месяца с альтернативой внесения залога в размере 90 млн гривен.

Также два месяца ареста с альтернативой внесения залога в размере 84 млн гривен суд назначил директору структурного подразделения предприятия.

На судебном заседании Марина Сигал возразила, что завод систематически в течение нескольких лет закапывал отходы с предприятия на непредназначенных для этого земельных участках, пишет Latifundist.

"Если были падежи, то нам выгодно было отвозить все это на наш завод белково-витаминных концентратов. Из всего этого мы делаем кровяную костную муку. Потому, когда говорят, что мы делали это годами, - я не согласна", - сказала Марина Сигал.

Однако она признала, что такая ситуация имела место в ноябре прошлого года и обвиняет в этом, в частности, Киевоблэнерго.

Читайте также: В Украине объявлен наивысший уровень пожароопасности

"Та ситуация, которая у нас произошла в ноябре месяце, в этом виноваты не только мы, но и Киевоблэнерго. У них случилась авария - отключилась авария, а резервная линия не включилась. Соответственно, через 3 часа у нас было 200 тыс. голов падежа. И наш завод такой падеж переработать не мог. Государственных заводов, которые бы могли помочь, в Киевской области, да и в Украине нет. Поэтому перевозить этот падеж нам было просто некуда", - прокомментировала во время своего выступления на судебном заседании Марина Сигал.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: арест, агрохолдинг

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 12:39 » Автор: Богдан Процив
     36
     0

Похожие новости по теме

Суд арестовал Гужву на два месяца Суд арестовал Гужву на два месяца

Сумма залога составляет 544 тысячи гривен.

Арестован экс-глава налоговой службы Луганской области Арестован экс-глава налоговой службы Луганской области

Печерский суд избрал меру пресечения для экс-губернатора и экс-главы налоговой Луганской области - арест - с возможностью внесения залога 100 млн грн

Суд арестовал второго фигуранта дела о коррупции в Минздраве Суд арестовал второго фигуранта дела о коррупции в Минздраве

Он может выйти под залог, но с электронным браслетом.

Суд на два месяца арестовал одного из фигурантов Суд на два месяца арестовал одного из фигурантов "газового дела"

Суд назначил залог в размере 100 млн гривен.

По делу Онищенко арестованы восемь фигурантов По делу Онищенко арестованы восемь фигурантов

Суд избрал меру пресечения восьмерым участникам схем хищения газа при участии Укргаздобыча.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх