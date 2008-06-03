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Раздел: Украина  
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Захарченко рассказал о потерях пророссийских боевиков на Донбассе

Захарченко рассказал о потерях пророссийских боевиков на ДонбассеЗахарченко пожаловался на массовые потери среди командиров пророссийских боевиков.

Главарь российских оккупационных войск орудующих в Донецкой области, Александр Захарченко заявил, что пророссийские боевики ежемесячно теряют "известных командиров", таких как погибшие "Гиви" и "Моторола".

Об этом Захарченко рассказал в интервью российскому пропагандистскому телеканалу, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

"На самом деле у нас ежемесячно погибают ребята, тоже известнные командиры, просто они меньше общались с журналистами", – заявил главарь пророссийских боевиков.

Захарченко отметил, что на войне "это нормальное явление", а каждый из погибших командиров российских оккупационных сил "знал, на что идет".

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Он также пообещал, что на следующей неделе оккупанты обнародуют личные данные организаторов и исполнителей убийств пророссийских боевиков.
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 Теги: Захарченко, потери, боевики

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Сегодня, 17:33 » Автор: Богдан Процив
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