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Во Львов прибыли пять самолетов-заправщиков ВВС США

Во Львов прибыли пять самолетов-заправщиков ВВС США

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