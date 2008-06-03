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Раздел: Украина  
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Порошенко поговорил с Путиным о заключенных

Порошенко поговорил с Путиным о заключенныхРазговор состоялся по инициативе украинской стороны.

Президент Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным об освобождении политзаключенных Кремля.

Об этом сообщает пресс-служба украинского президента, пишет Хроника.инфо со ссылкой на pravda.com.ua.

Отмечается, что Порошенко подчеркнул важность скорейшего освобождения украинских политзаключенных, находящихся в России и на оккупированных территориях.

"Глава Украинского государства обратил внимание на голодовку украинцев и выразил обеспокоенность ухудшением их состояния здоровья", - говорится в сообщении.

В пресс-службе Порошенко добавили, что стороны договорились о том, что в ближайшее время уполномоченные по правам человека обеих стран посетят заключенных граждан.

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"Обсуждалась ситуация на юго-востоке Украины и ход реализации минского "Комплекса мер", в том числе с учетом предстоящей 11 июня в Берлине встречи министров иностранных дел государств "нормандского формата"", - говорится в сообщении.

Отмечается, что особое внимание стороны уделили вопросам гуманитарного характера, включая обмен удерживаемых лиц.
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 Теги: Порошенко, Путин, Разговор

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Сегодня, 20:30 » Автор: Едгар Букмирза
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