Раздел: Украина
В США призвали Россию прекратить войну на Донбассе
Это происходит не в первый раз.
Госдеп США призывает Россию прекратить конфликт на Донбассе.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на pravda.com.ua.
Об этом написала в Twitter в субботу пресс-секретарь Государственного департамента США Хезер Науерт.
Читайте также: Кравчук рассказал, как прекратить войну на Донбассе
"В 2018 году 200 тысяч украинских детей посещают школу каждый день в зоне военных действий. Мы призываем Россию прекратить этот конфликт сейчас", - отметила она.
Госдеп США призывает Россию прекратить конфликт на Донбассе.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на pravda.com.ua.
Об этом написала в Twitter в субботу пресс-секретарь Государственного департамента США Хезер Науерт.
Читайте также: Кравчук рассказал, как прекратить войну на Донбассе
"В 2018 году 200 тысяч украинских детей посещают школу каждый день в зоне военных действий. Мы призываем Россию прекратить этот конфликт сейчас", - отметила она.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
164
0
Оставьте свой комментарий