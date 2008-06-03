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Раздел: Украина  
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В США призвали Россию прекратить войну на Донбассе

В США призвали Россию прекратить войну на ДонбассеЭто происходит не в первый раз.

Госдеп США призывает Россию прекратить конфликт на Донбассе.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на pravda.com.ua.

Об этом написала в Twitter в субботу пресс-секретарь Государственного департамента США Хезер Науерт.

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"В 2018 году 200 тысяч украинских детей посещают школу каждый день в зоне военных действий. Мы призываем Россию прекратить этот конфликт сейчас", - отметила она.
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 Теги: США, Донбасс, война

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Сегодня, 22:46 » Автор: Едгар Букмирза
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