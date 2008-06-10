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Раздел: Украина  
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ООС: за сутки ранены двое военнослужащих ВСУ

ООС: за сутки ранены двое военнослужащих ВСУПотери понес и противник.

За прошедшие сутки, 9 июня, подразделения сепаратистов 30 раз открывали огонь по позициям ВСУ на Донбассе, в том числе четыре раза с применением тяжелого вооружения. Двое военнослужащих ранены, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил (ООС) в утренней сводке в воскресенье, 10 июня.

"Отмечается активизация российско-оккупационных войск на луганском направлении в районе населенного пункта Новотошковское, на донецком – в районах Пески и Опытное, и Новоселовка Вторая, на мариупольском направлении... Подразделения Объединенных сил адекватно отвечали на провокации врага", – говорится в сводке.

С начала текущих суток противник в Луганской области пять раз открывали огонь, не применяя тяжелого вооружения.

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По данным украинской разведки, сепаратистам нанесены потери: два человека убиты, пять ранены
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 Теги: ООС, ВСУ

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Сегодня, 09:15 » Автор: Анна Мартынова
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