Раздел: Украина
ООС: за сутки ранены двое военнослужащих ВСУ
Потери понес и противник.
За прошедшие сутки, 9 июня, подразделения сепаратистов 30 раз открывали огонь по позициям ВСУ на Донбассе, в том числе четыре раза с применением тяжелого вооружения. Двое военнослужащих ранены, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил (ООС) в утренней сводке в воскресенье, 10 июня.
"Отмечается активизация российско-оккупационных войск на луганском направлении в районе населенного пункта Новотошковское, на донецком – в районах Пески и Опытное, и Новоселовка Вторая, на мариупольском направлении... Подразделения Объединенных сил адекватно отвечали на провокации врага", – говорится в сводке.
С начала текущих суток противник в Луганской области пять раз открывали огонь, не применяя тяжелого вооружения.
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По данным украинской разведки, сепаратистам нанесены потери: два человека убиты, пять ранены
За прошедшие сутки, 9 июня, подразделения сепаратистов 30 раз открывали огонь по позициям ВСУ на Донбассе, в том числе четыре раза с применением тяжелого вооружения. Двое военнослужащих ранены, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил (ООС) в утренней сводке в воскресенье, 10 июня.
"Отмечается активизация российско-оккупационных войск на луганском направлении в районе населенного пункта Новотошковское, на донецком – в районах Пески и Опытное, и Новоселовка Вторая, на мариупольском направлении... Подразделения Объединенных сил адекватно отвечали на провокации врага", – говорится в сводке.
С начала текущих суток противник в Луганской области пять раз открывали огонь, не применяя тяжелого вооружения.
Читайте также: В Польше разбился самолет с украинским депутатом
По данным украинской разведки, сепаратистам нанесены потери: два человека убиты, пять ранены
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