» » Боевикам дали право обстреливать украинские позиции без разрешения главарей, - разведка
Раздел: Украина  
0

Боевикам дали право обстреливать украинские позиции без разрешения главарей, - разведка

Боевикам дали право обстреливать украинские позиции без разрешения главарей, - разведкаРешение направлено на провоцирование украинских военных.

Боевики получили право обстреливали позиции украинских военных из стрелкового оружия без разрешения командиров подразделений, рассказал спикер Минобороны полковник Максим Праута со ссылкой на разведку, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 112 Украина.

"Командование российско-оккупационных войск отменило ограничения на применение стрелкового оружия личным составом передовых подразделений. В частности, российские наемники, которые находятся на боевых постах получили право обстреливать позиции Объединенных сил без получения разрешения командиров подразделений", - уточнил он.

Читайте также: Миссия ОБСЕ обнаружила места скопления танков боевиков

По словам представителя Минобороны, так противник создал условия для провоцирования ответного огня для обострения обстановки на Донбассе. При этом в регионе увеличилось количество съемочных групп пропагандистов.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: боевики, обстрелы

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 14:00 » Автор: Богдан Процив
     91
     0

Похожие новости по теме

Сутки в АТО: двое украинских военных получили ранения Сутки в АТО: двое украинских военных получили ранения

Боевики применяли минометы, гранатометы и БМП

Ситуация в зоне АТО накаляется: боевики обстреливают украинские позиции Ситуация в зоне АТО накаляется: боевики обстреливают украинские позиции

Боевики с полуночи начали обстреливать украинские позиции в зоне проведения АТО

Украинские военные дали жесткий отпор боевикам в Донбассе Украинские военные дали жесткий отпор боевикам в Донбассе

Террористы атаковали бойцов АТО под Авдеевкой.

Украинских военных продолжают обстреливать в зоне АТО Украинских военных продолжают обстреливать в зоне АТО

Позиции ВСУ за сутки обстреляли 32 раза, заявляют в штабе.

Трое украинских военнослужащих получили ранения на Донбассе Трое украинских военнослужащих получили ранения на Донбассе

Позиции ВСУ обстреляли 78 раз.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх