Раздел: Украина
Боевикам дали право обстреливать украинские позиции без разрешения главарей, - разведка
Решение направлено на провоцирование украинских военных.
Боевики получили право обстреливали позиции украинских военных из стрелкового оружия без разрешения командиров подразделений, рассказал спикер Минобороны полковник Максим Праута со ссылкой на разведку, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 112 Украина.
"Командование российско-оккупационных войск отменило ограничения на применение стрелкового оружия личным составом передовых подразделений. В частности, российские наемники, которые находятся на боевых постах получили право обстреливать позиции Объединенных сил без получения разрешения командиров подразделений", - уточнил он.
Читайте также: Миссия ОБСЕ обнаружила места скопления танков боевиков
По словам представителя Минобороны, так противник создал условия для провоцирования ответного огня для обострения обстановки на Донбассе. При этом в регионе увеличилось количество съемочных групп пропагандистов.
Боевики получили право обстреливали позиции украинских военных из стрелкового оружия без разрешения командиров подразделений, рассказал спикер Минобороны полковник Максим Праута со ссылкой на разведку, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 112 Украина.
"Командование российско-оккупационных войск отменило ограничения на применение стрелкового оружия личным составом передовых подразделений. В частности, российские наемники, которые находятся на боевых постах получили право обстреливать позиции Объединенных сил без получения разрешения командиров подразделений", - уточнил он.
Читайте также: Миссия ОБСЕ обнаружила места скопления танков боевиков
По словам представителя Минобороны, так противник создал условия для провоцирования ответного огня для обострения обстановки на Донбассе. При этом в регионе увеличилось количество съемочных групп пропагандистов.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
91
0
Оставьте свой комментарий