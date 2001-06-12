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Раздел: Украина  
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Крым полностью обесточен

Крым полностью обесточенПричиной отключения электроэнергии на Крымском полуострове стала авария на подстанции Тамань в Краснодарском крае.

Днем в среду, 13 июня, территория всего аннексированного Крыма оказалась отключена от энергоснабжения. Как передает интернет-издание Хроника.инфо, об этом сообщает Корреспондент со ссылкой на источники в предприятиях телекоммуникационной сферы Крыма.

"Весь Крым и Севастополь обесточены. Лежит все. В причинах разбираемся", – отметил собеседник агентства.

Второй источник предположил, что аварийное отключение произошло на энергомосту из Кубани в Крым.

Позже в электросетевой компании Кубаньэнерго сообщили о масштабном отключении линии, снабжающей электричеством Крымский полуостров.

"Произошло массовое техническое отключение на линии. Причины выясняются, время на выяснение – два часа", – сообщили изданию в Кубаньэнерго.

В свою очередь ТАСС сообщает, что причиной отключения электроэнергии на Крымском полуострове стала авария на подстанции Тамань в Краснодарском крае.

"По предварительным данным, из-за аварии на подстанции Тамань, расположенной на территории Краснодарского края, нарушено электроснабжение на Крымском полуострове", – сообщил источник агентства.

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Отмечается, что в центре Симферополя остановились троллейбусы, не работают светофоры, в жилых домах отключились лифты. Здания органо власти, отделения банков, некоторые магазины подключены к резервным источникам энергоснабжения.
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 Теги: Крым, электричество

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Сегодня, 16:31 » Автор: Богдан Процив
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