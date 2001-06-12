Раздел: Украина
Крым полностью обесточен
Причиной отключения электроэнергии на Крымском полуострове стала авария на подстанции Тамань в Краснодарском крае.
Днем в среду, 13 июня, территория всего аннексированного Крыма оказалась отключена от энергоснабжения. Как передает интернет-издание Хроника.инфо, об этом сообщает Корреспондент со ссылкой на источники в предприятиях телекоммуникационной сферы Крыма.
"Весь Крым и Севастополь обесточены. Лежит все. В причинах разбираемся", – отметил собеседник агентства.
Второй источник предположил, что аварийное отключение произошло на энергомосту из Кубани в Крым.
Позже в электросетевой компании Кубаньэнерго сообщили о масштабном отключении линии, снабжающей электричеством Крымский полуостров.
"Произошло массовое техническое отключение на линии. Причины выясняются, время на выяснение – два часа", – сообщили изданию в Кубаньэнерго.
В свою очередь ТАСС сообщает, что причиной отключения электроэнергии на Крымском полуострове стала авария на подстанции Тамань в Краснодарском крае.
"По предварительным данным, из-за аварии на подстанции Тамань, расположенной на территории Краснодарского края, нарушено электроснабжение на Крымском полуострове", – сообщил источник агентства.
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Отмечается, что в центре Симферополя остановились троллейбусы, не работают светофоры, в жилых домах отключились лифты. Здания органо власти, отделения банков, некоторые магазины подключены к резервным источникам энергоснабжения.
Днем в среду, 13 июня, территория всего аннексированного Крыма оказалась отключена от энергоснабжения. Как передает интернет-издание Хроника.инфо, об этом сообщает Корреспондент со ссылкой на источники в предприятиях телекоммуникационной сферы Крыма.
"Весь Крым и Севастополь обесточены. Лежит все. В причинах разбираемся", – отметил собеседник агентства.
Второй источник предположил, что аварийное отключение произошло на энергомосту из Кубани в Крым.
Позже в электросетевой компании Кубаньэнерго сообщили о масштабном отключении линии, снабжающей электричеством Крымский полуостров.
"Произошло массовое техническое отключение на линии. Причины выясняются, время на выяснение – два часа", – сообщили изданию в Кубаньэнерго.
В свою очередь ТАСС сообщает, что причиной отключения электроэнергии на Крымском полуострове стала авария на подстанции Тамань в Краснодарском крае.
"По предварительным данным, из-за аварии на подстанции Тамань, расположенной на территории Краснодарского края, нарушено электроснабжение на Крымском полуострове", – сообщил источник агентства.
Читайте также: На Донбассе во время боевых действий погиб один украинский военный
Отмечается, что в центре Симферополя остановились троллейбусы, не работают светофоры, в жилых домах отключились лифты. Здания органо власти, отделения банков, некоторые магазины подключены к резервным источникам энергоснабжения.
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