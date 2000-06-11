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Раздел: Украина  
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Аваков рассказал подробности взрыва машины с детьми в Киеве

Аваков рассказал подробности взрыва машины с детьми в КиевеПосле кражи вещей из автомобиля владелец установил взрывчатку-ловушку.

Владелец автомобиля Волга, в результате взрыва которого пострадали четверо детей, мог заминировать авто после кражи инструментов из машины. Об этом в пятницу, 15 июня, сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков в Facebook, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

По его словам, накануне в Святошинском районе Киева дети проникли в припаркованный автомобиль, открыли бардачок, после чего раздался взрыв.

"Кругом кровь, четверо детей 10-12 лет ранены, один не приходит в себя. Владелец Волги, вероятнее всего отреагировал установкой взрывчатки-ловушки на предыдущую кражу инструмента из машины", - отметил министр.

Он также добавил, что владельца авто задержали в Ровенской области.

В то же время ТСН сообщает, что владелец авто утверждает, что ни ему, ни родственникам не известно, как взрывчатка оказалась в авто.

В сети также появилось видео с места событий сразу после взрыва во дворе на улице Чернобыльской. Видно как люди пытаются оказать помощь пострадавшим детям, на место уже прибыла скорая помощь.

Отметим, все четверо пострадавших детей госпитализированы в Охматдет.

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Все имеют множественные проникающие ранения. У трех детей состояние стабильное. Однако один в тяжелом состоянии - в коме.

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 Теги: автомобиль, взрыв, видео

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Сегодня, 10:23 » Автор: Богдан Процив
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