Раздел: Украина
Аваков рассказал подробности взрыва машины с детьми в Киеве
После кражи вещей из автомобиля владелец установил взрывчатку-ловушку.
Владелец автомобиля Волга, в результате взрыва которого пострадали четверо детей, мог заминировать авто после кражи инструментов из машины. Об этом в пятницу, 15 июня, сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков в Facebook, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
По его словам, накануне в Святошинском районе Киева дети проникли в припаркованный автомобиль, открыли бардачок, после чего раздался взрыв.
"Кругом кровь, четверо детей 10-12 лет ранены, один не приходит в себя. Владелец Волги, вероятнее всего отреагировал установкой взрывчатки-ловушки на предыдущую кражу инструмента из машины", - отметил министр.
Он также добавил, что владельца авто задержали в Ровенской области.
В то же время ТСН сообщает, что владелец авто утверждает, что ни ему, ни родственникам не известно, как взрывчатка оказалась в авто.
В сети также появилось видео с места событий сразу после взрыва во дворе на улице Чернобыльской. Видно как люди пытаются оказать помощь пострадавшим детям, на место уже прибыла скорая помощь.
Отметим, все четверо пострадавших детей госпитализированы в Охматдет.
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Все имеют множественные проникающие ранения. У трех детей состояние стабильное. Однако один в тяжелом состоянии - в коме.
Владелец автомобиля Волга, в результате взрыва которого пострадали четверо детей, мог заминировать авто после кражи инструментов из машины. Об этом в пятницу, 15 июня, сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков в Facebook, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
По его словам, накануне в Святошинском районе Киева дети проникли в припаркованный автомобиль, открыли бардачок, после чего раздался взрыв.
"Кругом кровь, четверо детей 10-12 лет ранены, один не приходит в себя. Владелец Волги, вероятнее всего отреагировал установкой взрывчатки-ловушки на предыдущую кражу инструмента из машины", - отметил министр.
Он также добавил, что владельца авто задержали в Ровенской области.
В то же время ТСН сообщает, что владелец авто утверждает, что ни ему, ни родственникам не известно, как взрывчатка оказалась в авто.
В сети также появилось видео с места событий сразу после взрыва во дворе на улице Чернобыльской. Видно как люди пытаются оказать помощь пострадавшим детям, на место уже прибыла скорая помощь.
Отметим, все четверо пострадавших детей госпитализированы в Охматдет.
Читайте также: Камеры зафиксировали, как неизвестный похищает картину Бэнкси. Видео
Все имеют множественные проникающие ранения. У трех детей состояние стабильное. Однако один в тяжелом состоянии - в коме.
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