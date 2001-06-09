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Раздел: Украина  
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Боевики на Донбассе запустили ракету ПВО

Боевики на Донбассе запустили ракету ПВОВчера ближе к концу дня в Луганской области произошел массированный обстрел позиций сил ООС: погиб военный, шестеро ранены.

Вечером 14 июня во время более чем четырехчасового массированного обстрела из пушек, танков и минометов по позициям ВСУ близ Новотошковского и по жилому сектору этого поселка в Луганской области никто из мирных граждан не пострадал, однако погиб военнослужащий, также ранены шестеро бойцов. Такую информацию сообщил в Facebook местный губернатор Юрий Гарбуз, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.

"Погиб наш земляк из Рубежного, еще шестеро украинских защитников ранены", - уточнил руководитель ЛугОВГА.

По его словам, снаряды боевиков российской гибридной армии попали в два многоквартирных дома по улице Куйбышева: повреждены 24 квартиры (из них 9 жилых), частный дом с магазином, а также оборвана линия электропередач.

Разведка ВСУ тем временем сообщила, что боевики "продолжают пренебрегать" распоряжением Кремля о запрете на открытие огня в период подготовки и проведения в РФ чемпионата мира по футболу.

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В частности, 13 июня расчет батареи ПВО оккупантов в Донецкой области под надуманным предлогом несанкционированно запустил ракету зенитно-ракетного комплекса, которая упала на временно оккупированной территории. Из-за этого в поселке Пантелеймоновка случился пожар на гражданских сооружениях.

Разрушения в поселке:

Боевики на Донбассе запустили ракету ПВО
Боевики на Донбассе запустили ракету ПВО
Боевики на Донбассе запустили ракету ПВО
Боевики на Донбассе запустили ракету ПВО
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 Теги: обстрел, боевики

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Сегодня, 14:51 » Автор: Богдан Процив
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