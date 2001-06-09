» » ООС отбили атаку боевиков
Раздел: Украина  
0

ООС отбили атаку боевиков

ООС отбили атаку боевиковСилы ООС отразили атаку под Авдеевкой

Подразделения сепаратистов 15 раз нарушиали режим прекращения огня с начала суток пятницы, 15 июня. Семь обстрелов были совершены из оружия, запрещенного Минскими договоренностями, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

"Трижды открывался огонь по Водяному из 120-мм минометов, столько же обстрелов было осуществлено по защитникам Богдановки с использованием минометов разного калибра. Объединенные силы открывали сосредоточенный огонь в ответ из разрешенного вооружения и успешно подавляли огневые точки противника", – говорится в сообщении.

Также под прикрытием огня гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, диверсионные группы сепаратистов пытались обойти с флангов позиции защитников Авдеевки. В штабе отметили, что вовремя открытый огонь в ответ заставил противника отказаться от своих намерений и отступить.

Также в течение суток отмечались активные действия врага на мариупольском направлении.

"По защитникам Лебединского противник открывал огонь из 122-мм артиллерии и 120-мм минометов. Также по Талаковке и Водяному оккупант вел обстрел из тяжелого вооружения. Большинство обстрелов открывалось из Саханки и соседних населенных пунктов, которые находятся под временным контролем врага", – говорится в сводке.

Читайте также: Силы АТО отбили атаку горловских боевиков. Видео

В штабе подчеркнули, что в ходе боевых действий с начала суток потерь среди украинских военных нет, а потери противника уточняются.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: ООС, боевики

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 22:58 » Автор: Татьяна Ларина
     112
     0

Похожие новости по теме

Боевики активно применяют тяжелое вооружение, десять военных ранены Боевики активно применяют тяжелое вооружение, десять военных ранены

Украинские военные открывали ответный огонь, чтобы погасить активность противника.

"Режим тишины" в АТО: активизировались вражеские снайперы

Военные утверждают, что не открывали ответный огонь.

Бойцы ВСУ отбили атаку боевиков в Марьинке Бойцы ВСУ отбили атаку боевиков в Марьинке

На Донбассе украинские военные дали достойный отпор боевикам.

Силы АТО отразили атаку диверсантов под Богдановкой Силы АТО отразили атаку диверсантов под Богдановкой

Количество обстрелов в зоне АТО снизилось.

Силы АТО отбили атаку диверсантов в районе Богдановки Силы АТО отбили атаку диверсантов в районе Богдановки

За сутки террористы 85 раз открывали огонь по позициям сил АТО.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх