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Раздел: Украина  
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На Донбассе военные отбили очередные атаки боевиков

На Донбассе военные отбили очередные атаки боевиковВоенные из стрелкового оружия «встретили» противника и подавили его огневые точки.

За прошедшие сутки боевики 36 раз нарушали режим прекращения огня, из них 9 раз применяли тяжелое вооружение - потерь среди украинских военных нет, информирует Хроника.инфо со ссылкой на УНИАН.

Кроме этого оккупанты в очередной раз сорвали разведение войск в районе Станицы Луганской, открыв огонь из стрелкового оружия.

Об этом говорится в сводке пресс-центра Операции объединенных сил (ООС). "В течение минувших суток ситуация в районе проведения ООС оставалась контролируемой. Боевые действия, с обострением на отдельных направлениях, продолжались вдоль всей линии соприкосновения. На Луганском направлении интенсивность боев по сравнению с предыдущими сутками значительно уменьшилась. В районе н.п. Новотошковское враг прекратил попытки овладения позициями наших войск", - говорится в сводке.

"На Дебальцевском направлении в районе н.п. Троицкое, Луганское, Светлодарск подразделения Объединенных сил сосредоточенным огнем из стрелкового оружия ответили противнику и подавили его огневые точки. На Донецком направлении враг безуспешно проявлял активность в районах населенных пунктов Авдеевка и Марьинка. Наши защитники адекватным ответным огнем не позволили противнику перейти к более активным действиям", - отметили в пресс-центре. "Частичное обострение ситуация приобретала на Мариупольском направлении в районах населенных пунктов Талаковка, Водяное и Лебединское. Защитники Мариуполя надежно удерживали позиции и не позволили оккупантам улучшить свое тактическое положение", - подчеркнули в командовании ООС.

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Во время боевых действий за прошлые и текущие сутки потерь среди украинских военных нет. По данным разведки, один боевик уничтожен и один ранен.
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 Теги: военные, Донбасс, боевики

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Сегодня, 10:00 » Автор: Ульяна Воликовская
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