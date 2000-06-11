Синоптики предупредили о циклоне, надвигающемся на Украину

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На завтра, 14 июня, синоптики передают, что в столице Украины будет переменная облачность, днем может быть пройден небольшой дождь с грозой, ночью же дождей не предвидится. Ветер будет северо-западного направления до 12 метров в секунду. Температура достигнет днем 23-25 градусов, ночью - 14-16. В западных частях Украины

Украинский Гидрометцентр сообщил, что в скором времени в Украину опять вернется жара и температура достигнет 34 градусов тепла. Но в ближайшие дни все равно ожидаются дожди. 3 июля, в Киеве и Киевской области ожидается днем температура около 25-27 градусов, ночью она составит всего 16-18 градусов тепла. Возможно, пройдет