Раздел: Украина
Синоптики предупредили о циклоне, надвигающемся на Украину
На следующей неделе грозы опять «накроют» территорию Украины.
Грозовой циклон, который на этой неделе пришел в Украину, вернется еще и на следующей, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Обозреватель.
Так, 18 июня, в понедельник, грозы переместятся в западную часть Украины. Во всех остальных областях страны сухо, переменная облачность.
Средняя температура составит от +23 до +27, сообщает Укргидрометцентр.
19 июня, во вторник, дожди с грозами опять вернутся – лить и греметь будет не только на западе страны, но и в некоторых северных областях (Киевской, Черниговской). Столбик термометра днем будет колебаться от 24-27 градусов (запад) до 29-32 градусов (восток и юг).
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20 июня, в среду, в Украине наконец-то без осадков – по всей территории сухо и солнечно. Температура воздуха останется такой же, как и накануне.
Грозовой циклон, который на этой неделе пришел в Украину, вернется еще и на следующей, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Обозреватель.
Так, 18 июня, в понедельник, грозы переместятся в западную часть Украины. Во всех остальных областях страны сухо, переменная облачность.
Средняя температура составит от +23 до +27, сообщает Укргидрометцентр.
19 июня, во вторник, дожди с грозами опять вернутся – лить и греметь будет не только на западе страны, но и в некоторых северных областях (Киевской, Черниговской). Столбик термометра днем будет колебаться от 24-27 градусов (запад) до 29-32 градусов (восток и юг).
Читайте также: Киевлян предупредили о надвигающемся урагане
20 июня, в среду, в Украине наконец-то без осадков – по всей территории сухо и солнечно. Температура воздуха останется такой же, как и накануне.
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