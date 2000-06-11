» » Синоптики предупредили о циклоне, надвигающемся на Украину
Раздел: Украина  
0

Синоптики предупредили о циклоне, надвигающемся на Украину

Синоптики предупредили о циклоне, надвигающемся на УкраинуНа следующей неделе грозы опять «накроют» территорию Украины.

Грозовой циклон, который на этой неделе пришел в Украину, вернется еще и на следующей, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Обозреватель.

Так, 18 июня, в понедельник, грозы переместятся в западную часть Украины. Во всех остальных областях страны сухо, переменная облачность.

Средняя температура составит от +23 до +27, сообщает Укргидрометцентр.

19 июня, во вторник, дожди с грозами опять вернутся – лить и греметь будет не только на западе страны, но и в некоторых северных областях (Киевской, Черниговской). Столбик термометра днем будет колебаться от 24-27 градусов (запад) до 29-32 градусов (восток и юг).

Читайте также: Киевлян предупредили о надвигающемся урагане

20 июня, в среду, в Украине наконец-то без осадков – по всей территории сухо и солнечно. Температура воздуха останется такой же, как и накануне.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: погода, грозы, дожди

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 17:38 » Автор: Ульяна Воликовская
     202
     0

Похожие новости по теме

Украинцам рассказали, стоит ли брать с собой зонтики Украинцам рассказали, стоит ли брать с собой зонтики

20 сентября во многих регионах страны пройдут дожди.

Стало известно, в каких областях Украины пройдут грозовые дожди Стало известно, в каких областях Украины пройдут грозовые дожди

Грозовые дожди пройдут на западе Украины.

Украину накроют сильные ливни с грозами Украину накроют сильные ливни с грозами

Украинцев ожидает переменчивая погода.

Украину ожидают похолодания, дожди и грозы Украину ожидают похолодания, дожди и грозы

На завтра, 14 июня, синоптики передают, что в столице Украины будет переменная облачность, днем может быть пройден небольшой дождь с грозой, ночью же дождей не предвидится. Ветер будет северо-западного направления до 12 метров в секунду. Температура достигнет днем 23-25 градусов, ночью - 14-16. В западных частях Украины

Гидрометцентр: в конце недели в Украине опять будет жара Гидрометцентр: в конце недели в Украине опять будет жара

Украинский Гидрометцентр сообщил, что в скором времени в Украину опять вернется жара и температура достигнет 34 градусов тепла. Но в ближайшие дни все равно ожидаются дожди. 3 июля, в Киеве и Киевской области ожидается днем температура около 25-27 градусов, ночью она составит всего 16-18 градусов тепла. Возможно, пройдет


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх