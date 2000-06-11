Раздел: Украина
Порошенко рассказал, когда заработает Антикоррупционный суд
Высший совет правосудия рассмотрит еще один президентский законопроект.
До конца года антикоррупционный суд должен заработать.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на segodnya.ua.
Завтра высший совет правосудия рассмотрит еще один президентский законопроект – об имплементации закона об антикорсуде. После чего его рассмотрят депутаты. Президент сообщил, что просил европейских лидеров ускориться в вопросе выдвижения международных экспертов, которые будут оценивать кандидатуры судей.
"Я буду делать все возможное чтобы создать антикоррупционный суд до начала президентской кампании. Президентськая кампания точно не будет помогать процессу создания. Будет ли это поддержано украинским политикумом – не знаю, не уверен. Но это точно будет поддержано украинским народом", – отметил Порошенко.
Читайте также: Порошенко анонсировал внесение законопроекта про Антикоррупционный суд
Напомним, 7 июня Верховная Рада приняла закон об Антикоррупционном суде. Депутаты завершили эпопею с принятием важнейшего закона, и теперь в Украине появится новый судебный орган. 11 июня президент подписал соответствующий документ.
До конца года антикоррупционный суд должен заработать.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на segodnya.ua.
Завтра высший совет правосудия рассмотрит еще один президентский законопроект – об имплементации закона об антикорсуде. После чего его рассмотрят депутаты. Президент сообщил, что просил европейских лидеров ускориться в вопросе выдвижения международных экспертов, которые будут оценивать кандидатуры судей.
"Я буду делать все возможное чтобы создать антикоррупционный суд до начала президентской кампании. Президентськая кампания точно не будет помогать процессу создания. Будет ли это поддержано украинским политикумом – не знаю, не уверен. Но это точно будет поддержано украинским народом", – отметил Порошенко.
Читайте также: Порошенко анонсировал внесение законопроекта про Антикоррупционный суд
Напомним, 7 июня Верховная Рада приняла закон об Антикоррупционном суде. Депутаты завершили эпопею с принятием важнейшего закона, и теперь в Украине появится новый судебный орган. 11 июня президент подписал соответствующий документ.
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