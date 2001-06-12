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Раздел: Украина  
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Гройсман объявил охоту на контрабанду

Гройсман объявил охоту на контрабандуСиловой блок показал "полную готовность и решимость борьбы с контрабандой".

Кабмин вместе с МВД, Генпрокуратурой, НАБУ, САП, ГФС и СБУ собираются противодействовать контрабанде и теневым схемам на таможне.

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман, пишет Хроника.инфо со ссылкой на pravda.com.ua.

"Провели совместное совещание - с генеральным прокурором, министром внутренних дел, руководителями НАБУ и САП, ГФС, СБУ. Тема на повестке дня - эффективная борьба с контрабандой и теневыми схемами на таможне. В прошлом году все наши усилия, которые мы направили на детенизацию работы таможни дали дополнительно в бюджет 70 млрд грн", - сказал Владимир Гройсман.

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"План у нас готов. Мы представим его", - заверил премьер.
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 Теги: Гройсман, контрабанда

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Сегодня, 22:24 » Автор: Едгар Букмирза
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