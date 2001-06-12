Раздел: Украина
Гройсман объявил охоту на контрабанду
Силовой блок показал "полную готовность и решимость борьбы с контрабандой".
Кабмин вместе с МВД, Генпрокуратурой, НАБУ, САП, ГФС и СБУ собираются противодействовать контрабанде и теневым схемам на таможне.
Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман, пишет Хроника.инфо со ссылкой на pravda.com.ua.
"Провели совместное совещание - с генеральным прокурором, министром внутренних дел, руководителями НАБУ и САП, ГФС, СБУ. Тема на повестке дня - эффективная борьба с контрабандой и теневыми схемами на таможне. В прошлом году все наши усилия, которые мы направили на детенизацию работы таможни дали дополнительно в бюджет 70 млрд грн", - сказал Владимир Гройсман.
Читайте также: Гройсман обещает искоренить коррупцию и контрабанду
"План у нас готов. Мы представим его", - заверил премьер.
Кабмин вместе с МВД, Генпрокуратурой, НАБУ, САП, ГФС и СБУ собираются противодействовать контрабанде и теневым схемам на таможне.
Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман, пишет Хроника.инфо со ссылкой на pravda.com.ua.
"Провели совместное совещание - с генеральным прокурором, министром внутренних дел, руководителями НАБУ и САП, ГФС, СБУ. Тема на повестке дня - эффективная борьба с контрабандой и теневыми схемами на таможне. В прошлом году все наши усилия, которые мы направили на детенизацию работы таможни дали дополнительно в бюджет 70 млрд грн", - сказал Владимир Гройсман.
Читайте также: Гройсман обещает искоренить коррупцию и контрабанду
"План у нас готов. Мы представим его", - заверил премьер.
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