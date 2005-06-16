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Раздел: Украина  
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Протестующие у Рады начали постепенно расходиться

Протестующие у Рады начали постепенно расходитьсяПервый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко и представители митингующих у парламента достигли договоренностей.

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко и представители митингующих у парламента достигли договоренностей о том, что соответствующий комитет рассмотрит требования протестующих. Также затронутые вопросы будут адресованы Кабинету министров в ходе "часа вопросов". Об этом во вторник, 19 июня, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

По словам Геращенко, будет озвучено требование к Кабинету министров Украины выступить в парламенте со своим отчетом, а также к профильным министрам провести встречи с представителями организаций.

Также все поднятые протестующими вопросы будут переадресованы в пятницу правительству на "часе вопросов".

По словам Геращенко, начиная со среды, 20 июня, в комитетах Верховной Рады будут проходить заседания по всем вопросам и требованиям митингующих.

Комментируя ситуацию с задержанным участником акции, она сказала: "Мы обратимся к правоохранительным органам, чтобы юношу отпустили".

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По состоянию на 14:00 протестующие начали постепенно расходиться.
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 Теги: митингующие, Рада

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Сегодня, 15:42 » Автор: Богдан Процив
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