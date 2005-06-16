Раздел: Украина
Протестующие у Рады начали постепенно расходиться
Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко и представители митингующих у парламента достигли договоренностей.
Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко и представители митингующих у парламента достигли договоренностей о том, что соответствующий комитет рассмотрит требования протестующих. Также затронутые вопросы будут адресованы Кабинету министров в ходе "часа вопросов". Об этом во вторник, 19 июня, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
По словам Геращенко, будет озвучено требование к Кабинету министров Украины выступить в парламенте со своим отчетом, а также к профильным министрам провести встречи с представителями организаций.
Также все поднятые протестующими вопросы будут переадресованы в пятницу правительству на "часе вопросов".
По словам Геращенко, начиная со среды, 20 июня, в комитетах Верховной Рады будут проходить заседания по всем вопросам и требованиям митингующих.
Комментируя ситуацию с задержанным участником акции, она сказала: "Мы обратимся к правоохранительным органам, чтобы юношу отпустили".
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По состоянию на 14:00 протестующие начали постепенно расходиться.
Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко и представители митингующих у парламента достигли договоренностей о том, что соответствующий комитет рассмотрит требования протестующих. Также затронутые вопросы будут адресованы Кабинету министров в ходе "часа вопросов". Об этом во вторник, 19 июня, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
По словам Геращенко, будет озвучено требование к Кабинету министров Украины выступить в парламенте со своим отчетом, а также к профильным министрам провести встречи с представителями организаций.
Также все поднятые протестующими вопросы будут переадресованы в пятницу правительству на "часе вопросов".
По словам Геращенко, начиная со среды, 20 июня, в комитетах Верховной Рады будут проходить заседания по всем вопросам и требованиям митингующих.
Комментируя ситуацию с задержанным участником акции, она сказала: "Мы обратимся к правоохранительным органам, чтобы юношу отпустили".
Читайте также: Миссия ОБСЕ сообщила об оружии сепаратистов на Донбассе
По состоянию на 14:00 протестующие начали постепенно расходиться.
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