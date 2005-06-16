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Раздел: Украина  
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Число пострадавших в ходе столкновений у Рады возросло

Число пострадавших в ходе столкновений у Рады возрослоВ результате столкновений пострадали восемь полицейских и двое митингующих, сообщил Крищенко.

В результате столкновений под зданием парламента в центре Киева пострадали восемь полицейских и двое участников протеста. Об этом во вторник, 19 июня, сообщил начальник столичной полиции Андрей Крищенко, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 112 Украина.

Ранее сообщалось о пяти пострадавших полицейских.

"Восемь полицейских обратились за помощью. Гражданских, по информации от врачей, пока двое, тоже незначительные царапины. У полицейских также незначительные телесные повреждения и газом забрызганы", - сказал Крищенко.

Он уточнил, что по факту беспорядков полицией задержаны двое человек. Один из них хватал полицейского за снаряжение и пытался выхватить из строя.

За порядком в центре столицы следят около полутысячи правоохранителей, до полутора десятков силовиков охраняют здание Печерского управления полиции.

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"Максимальное количество участников, по нашей информации, когда начались события, когда пытались зайти в Верховную Раду, было примерно 2 тысячи", - отметили в полиции.
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 Теги: Рада, пострадавшие

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Сегодня, 17:04 » Автор: Богдан Процив
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