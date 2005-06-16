Раздел: Украина
Бабченко опубликовал «ориентировку ФСБ» на свое убийство
Журналист выложил в сеть распечатки с фото, телефонами, мейлами, аккаунтами и данными о регистрации.
Российский журналист Аркадий Бабченко обнародовал документ, который он назвал "ориентировкой ФСБ" на свое убийство. Об этом он сообщил у себя в Facebook, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.
"В отношении Бабченко была проведена проверка по нарушению закона по статье "призывы к массовым беспорядкам". Отличается резко отрицательным отношением к действующей власти и русофобскими взглядами, которые постоянно высказывает в интернете. А жизнь нужно прожить так, чтобы резюме за тебя писала ФСБ. В ориентировке на твое убийство", - отметил Бабченко.
Журналист обнародовал в интернете распечатки с фото, телефонами, мейлами, аккаунтами, данными о регистрации, семье.
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В ориентировке говорится, что в отношении Бабченко в России проводили проверку относительно нарушения закона по статье "призыв к массовым беспорядкам".
Российский журналист Аркадий Бабченко обнародовал документ, который он назвал "ориентировкой ФСБ" на свое убийство. Об этом он сообщил у себя в Facebook, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.
"В отношении Бабченко была проведена проверка по нарушению закона по статье "призывы к массовым беспорядкам". Отличается резко отрицательным отношением к действующей власти и русофобскими взглядами, которые постоянно высказывает в интернете. А жизнь нужно прожить так, чтобы резюме за тебя писала ФСБ. В ориентировке на твое убийство", - отметил Бабченко.
Журналист обнародовал в интернете распечатки с фото, телефонами, мейлами, аккаунтами, данными о регистрации, семье.
Читайте также: Мустафа Джемилев рассказал, когда в Крыму станет лучше жить
В ориентировке говорится, что в отношении Бабченко в России проводили проверку относительно нарушения закона по статье "призыв к массовым беспорядкам".
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