В Украине стали чаще нападать на сотрудников СМИ, - ООН

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За последние года количество инцидентов препятствования деятельности журналистов увеличилось почти в три раза. Так, например, в этом году Институтом массовой информации зафиксировано 103 подобных нарушения, хотя в прошлом году этот показатель составлял всего лишь 37. Директор Института рассказала о том, что первое возрастание