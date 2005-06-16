Раздел: Украина
В Украине стали чаще нападать на сотрудников СМИ, - ООН
За три месяца текущего года было зафиксировано 12 случаев нарушения свободы выражения взглядов и (или) свободы медиа.
За год в Украине увеличилось количество нападений на журналистов и работников медиа, а также других инцидентов, которые препятствуют их деятельности. Об этом говорится в отчете Верховного комиссара ООН по правам человека, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Отмечается, что за период с 16 февраля по 15 мая 2018 года ООН зафиксировала 12 случаев нарушения свободы выражения взглядов и (или) свободы медиа.
В двух случаях нарушителями названы сотрудники правоохранительных органов. В трех случаях жертвы заявили, что на них напали представители ультраправых групп.
"В шести случаях, где нарушителей установить не удалось, жертвами были журналисты, которые исследовали факты о коррупции в региональном или национальном масштабе", - говорится в отчете.
Кроме того, Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) выразило озабоченность по поводу пропорциональности и необходимости мер, которые применяет государство в ответ на некоторые публикации или иную журналистскую деятельность.
"Одного журналиста арестовали и обвинили в государственной измене, двух журналисток принудительно выдворили, а еще одного мужчину обвинили в посягательстве на территориальную целостность Украины", - отмечается в документе.
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Также УВКПЧ беспокоит эффективность и прозрачность расследование инцидентов с участием журналистов в 2015-2018 годах, в частности отсутствие прогресса в деле об убийстве Павла Шеремета.
За год в Украине увеличилось количество нападений на журналистов и работников медиа, а также других инцидентов, которые препятствуют их деятельности. Об этом говорится в отчете Верховного комиссара ООН по правам человека, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Отмечается, что за период с 16 февраля по 15 мая 2018 года ООН зафиксировала 12 случаев нарушения свободы выражения взглядов и (или) свободы медиа.
В двух случаях нарушителями названы сотрудники правоохранительных органов. В трех случаях жертвы заявили, что на них напали представители ультраправых групп.
"В шести случаях, где нарушителей установить не удалось, жертвами были журналисты, которые исследовали факты о коррупции в региональном или национальном масштабе", - говорится в отчете.
Кроме того, Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) выразило озабоченность по поводу пропорциональности и необходимости мер, которые применяет государство в ответ на некоторые публикации или иную журналистскую деятельность.
"Одного журналиста арестовали и обвинили в государственной измене, двух журналисток принудительно выдворили, а еще одного мужчину обвинили в посягательстве на территориальную целостность Украины", - отмечается в документе.
Читайте также: В Харькове в здание городского совета бросили дымовую шашку
Также УВКПЧ беспокоит эффективность и прозрачность расследование инцидентов с участием журналистов в 2015-2018 годах, в частности отсутствие прогресса в деле об убийстве Павла Шеремета.
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