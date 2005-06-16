В Украине рассказали о серьезной угрозе со стороны России

Военные комплексы России могут поразить разные точки Украины.



Российские ракетные комплексы, расположенные в оккупированном Россией Крыму, могут наносить удары по украинским позициям в глубоком тылу.



Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов. Об этом пишет



По его словам, в Крыму создан мощный 22-й армейский корпус, наращиваются силы Черноморского флота Российской Федерации.



"Зенитные комплексы С-400 могут поразить любую воздушную цель в центральной части Украины. Все это для нас является серьезной угрозой", - сказал он.



Турчинов добавил, что благодаря Керченскому мосту оккупанты могут перебрасывать значительные силы сухопутных войск РФ в Крым с последующим проведением наступательных операций на юге Украины.



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В контексте угроз безопасности Украины на южном направлении секретарь СНБО отметил созданные РФ в течение последних месяцев в Азовском море флотилии, для чего усилено дополнительными кораблями пограничные войска ФСБ, а также переброшены корабли военного флота из Каспийского моря. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Российские ракетные комплексы, расположенные в оккупированном Россией Крыму, могут наносить удары по украинским позициям в глубоком тылу.Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф По его словам, в Крыму создан мощный 22-й армейский корпус, наращиваются силы Черноморского флота Российской Федерации."Зенитные комплексы С-400 могут поразить любую воздушную цель в центральной части Украины. Все это для нас является серьезной угрозой", - сказал он.Турчинов добавил, что благодаря Керченскому мосту оккупанты могут перебрасывать значительные силы сухопутных войск РФ в Крым с последующим проведением наступательных операций на юге Украины.В контексте угроз безопасности Украины на южном направлении секретарь СНБО отметил созданные РФ в течение последних месяцев в Азовском море флотилии, для чего усилено дополнительными кораблями пограничные войска ФСБ, а также переброшены корабли военного флота из Каспийского моря.



