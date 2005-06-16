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Раздел: Украина  
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В Украине рассказали о серьезной угрозе со стороны России

В Украине рассказали о серьезной угрозе со стороны РоссииВоенные комплексы России могут поразить разные точки Украины.

Российские ракетные комплексы, расположенные в оккупированном Россией Крыму, могут наносить удары по украинским позициям в глубоком тылу.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

По его словам, в Крыму создан мощный 22-й армейский корпус, наращиваются силы Черноморского флота Российской Федерации.

"Зенитные комплексы С-400 могут поразить любую воздушную цель в центральной части Украины. Все это для нас является серьезной угрозой", - сказал он.

Турчинов добавил, что благодаря Керченскому мосту оккупанты могут перебрасывать значительные силы сухопутных войск РФ в Крым с последующим проведением наступательных операций на юге Украины.

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В контексте угроз безопасности Украины на южном направлении секретарь СНБО отметил созданные РФ в течение последних месяцев в Азовском море флотилии, для чего усилено дополнительными кораблями пограничные войска ФСБ, а также переброшены корабли военного флота из Каспийского моря.
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 Теги: Россия, Украина, война

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Сегодня, 20:22 » Автор: Едгар Букмирза
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