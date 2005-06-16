Раздел: Украина
В Украине рассказали о серьезной угрозе со стороны России
Военные комплексы России могут поразить разные точки Украины.
Российские ракетные комплексы, расположенные в оккупированном Россией Крыму, могут наносить удары по украинским позициям в глубоком тылу.
Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
По его словам, в Крыму создан мощный 22-й армейский корпус, наращиваются силы Черноморского флота Российской Федерации.
"Зенитные комплексы С-400 могут поразить любую воздушную цель в центральной части Украины. Все это для нас является серьезной угрозой", - сказал он.
Турчинов добавил, что благодаря Керченскому мосту оккупанты могут перебрасывать значительные силы сухопутных войск РФ в Крым с последующим проведением наступательных операций на юге Украины.
Читайте также: В НАТО рассказали о военной угрозе со стороны России
В контексте угроз безопасности Украины на южном направлении секретарь СНБО отметил созданные РФ в течение последних месяцев в Азовском море флотилии, для чего усилено дополнительными кораблями пограничные войска ФСБ, а также переброшены корабли военного флота из Каспийского моря.
Российские ракетные комплексы, расположенные в оккупированном Россией Крыму, могут наносить удары по украинским позициям в глубоком тылу.
Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
По его словам, в Крыму создан мощный 22-й армейский корпус, наращиваются силы Черноморского флота Российской Федерации.
"Зенитные комплексы С-400 могут поразить любую воздушную цель в центральной части Украины. Все это для нас является серьезной угрозой", - сказал он.
Турчинов добавил, что благодаря Керченскому мосту оккупанты могут перебрасывать значительные силы сухопутных войск РФ в Крым с последующим проведением наступательных операций на юге Украины.
Читайте также: В НАТО рассказали о военной угрозе со стороны России
В контексте угроз безопасности Украины на южном направлении секретарь СНБО отметил созданные РФ в течение последних месяцев в Азовском море флотилии, для чего усилено дополнительными кораблями пограничные войска ФСБ, а также переброшены корабли военного флота из Каспийского моря.
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