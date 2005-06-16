» » На КПВВ Станица Луганская у украинца обнаружили почти 100 мобильных телефонов
Раздел: Украина  
0

На КПВВ Станица Луганская у украинца обнаружили почти 100 мобильных телефонов

На КПВВ Станица Луганская у украинца обнаружили почти 100 мобильных телефоновМужчина пытался провезти телефоны на сумму 404 тысячи гривен через контрольный пункт вьезда-выезда Станица Луганская.

На контрольном пункте вьезда-выезда (КПВВ) Станица Луганская пограничники Лисичанского отряда совместно с представителями фискальной службы обнаружили у гражданина Украины 96 мобильных телефонов на общую сумму 404 тысячи гривен, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Об этом сообщает Госпогранслужба в четверг, 21 июня. Как отмечается, товар изъят работниками Государственной фискальной службы.

"Кроме того, на этом же КПВВ военнослужащие Донецкого отряда зафиксировали один случай предложения взятки. Наш соотечественник решил таким образом ускорить процесс оформления проезда через линию соприкосновения", – говорится в сообщении.

Читайте также: Боевики на Донбассе ввели запрет на селфи

В отношении правонарушителя в Нацполицию направлено сообщение об обнаружении признаков уголовного правонарушения по статье о предоставлении неправомерной выгоды служебному лицу (ст. 369 УК Украины).

На КПВВ Станица Луганская у украинца обнаружили почти 100 мобильных телефонов
На КПВВ Станица Луганская у украинца обнаружили почти 100 мобильных телефонов
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: телефоны, пограничники

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 10:48 » Автор: Богдан Процив
     72
     0

Похожие новости по теме

На КПВВ на Донбассе собралось почти 400 авто На КПВВ на Донбассе собралось почти 400 авто

Сегодня в контрольных пунктах въезда-выезда на линии разграничения на Донбассе собралось около 400 авто

Пункт пропуска Пункт пропуска "Золотое" террористы "ЛНР" так и не открыли

Украинской стороной был открыт пункт пропуска "Золотое"

Пункт пропуска Станица Луганская временно закрыли Пункт пропуска Станица Луганская временно закрыли

Идет ремонт моста за КПВВ и в понедельник пункт снова должен открыться

Боевики обстреляли пункт пропуска «Станица Луганская», ранен пограничник Боевики обстреляли пункт пропуска «Станица Луганская», ранен пограничник

Боевики вели огонь из стрелкового оружия и автоматических гранатометов с горы Князь Игорь.

Жительницы Донетчины пытались пронести через КПВВ мобильные телефоны на сумму 350 тыс. грн Жительницы Донетчины пытались пронести через КПВВ мобильные телефоны на сумму 350 тыс. грн

Большое количество мобильных телефонов на сумму свыше 350 тыс. грн обнаружили военнослужащие ГПСУ в среду утром на линии разграничения в Донецкой области.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх