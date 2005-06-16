Раздел: Украина
На КПВВ Станица Луганская у украинца обнаружили почти 100 мобильных телефонов
Мужчина пытался провезти телефоны на сумму 404 тысячи гривен через контрольный пункт вьезда-выезда Станица Луганская.
На контрольном пункте вьезда-выезда (КПВВ) Станица Луганская пограничники Лисичанского отряда совместно с представителями фискальной службы обнаружили у гражданина Украины 96 мобильных телефонов на общую сумму 404 тысячи гривен, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Об этом сообщает Госпогранслужба в четверг, 21 июня. Как отмечается, товар изъят работниками Государственной фискальной службы.
"Кроме того, на этом же КПВВ военнослужащие Донецкого отряда зафиксировали один случай предложения взятки. Наш соотечественник решил таким образом ускорить процесс оформления проезда через линию соприкосновения", – говорится в сообщении.
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В отношении правонарушителя в Нацполицию направлено сообщение об обнаружении признаков уголовного правонарушения по статье о предоставлении неправомерной выгоды служебному лицу (ст. 369 УК Украины).
На контрольном пункте вьезда-выезда (КПВВ) Станица Луганская пограничники Лисичанского отряда совместно с представителями фискальной службы обнаружили у гражданина Украины 96 мобильных телефонов на общую сумму 404 тысячи гривен, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Об этом сообщает Госпогранслужба в четверг, 21 июня. Как отмечается, товар изъят работниками Государственной фискальной службы.
"Кроме того, на этом же КПВВ военнослужащие Донецкого отряда зафиксировали один случай предложения взятки. Наш соотечественник решил таким образом ускорить процесс оформления проезда через линию соприкосновения", – говорится в сообщении.
Читайте также: Боевики на Донбассе ввели запрет на селфи
В отношении правонарушителя в Нацполицию направлено сообщение об обнаружении признаков уголовного правонарушения по статье о предоставлении неправомерной выгоды служебному лицу (ст. 369 УК Украины).
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