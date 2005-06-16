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На КПВВ Станица Луганская у украинца обнаружили почти 100 мобильных телефонов

На КПВВ Станица Луганская у украинца обнаружили почти 100 мобильных телефонов

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