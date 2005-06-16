Раздел: Украина
Укрзализныця сообщила о диверсии на Полтавщине
Неизвестные подвесили пакет с камнями на автомобильный мост, под которым проезжал локомотив.
На перегоне Кременчуг - Потоки в четверг, 21 июня, неизвестные совершили диверсию, которая угрожала жизни локомотивной бригады. Об этом сообщает пресс-служба УЗ, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Так, злоумышленники подвесили пакет с камнями на автомобильный мост, под которым в то время проезжал локомотив. В результате было разбито лобовое стекло локомотива.
В пресс-службе отметили, что локомотивная бригада не пострадала и смогла справиться с управлением. О случае сообщили в правоохранительные органы.
По словам директора регионального филиала Южная железная дорога ОАО Укрзализныця Николая Уманца, это уже не первый случай, когда злоумышленники совершают диверсии на железной дороге.
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"Только на Полтавщине в течение июня зафиксировано уже несколько вопиющих случаев вмешательства в работу железнодорожной отрасли, которые можно расценивать как диверсию и преступление против железной дороги и железнодорожников. Наши локомотивы забрасывали "коктейлями Молотова", обливали грязью, а теперь камни. Все эти преступления могут привести к катастрофе, поэтому призываем правоохранительные органы немедленно расследовать эти случаи, чтобы все преступники предстали перед судом", - отметил Уманец.
На перегоне Кременчуг - Потоки в четверг, 21 июня, неизвестные совершили диверсию, которая угрожала жизни локомотивной бригады. Об этом сообщает пресс-служба УЗ, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Так, злоумышленники подвесили пакет с камнями на автомобильный мост, под которым в то время проезжал локомотив. В результате было разбито лобовое стекло локомотива.
В пресс-службе отметили, что локомотивная бригада не пострадала и смогла справиться с управлением. О случае сообщили в правоохранительные органы.
По словам директора регионального филиала Южная железная дорога ОАО Укрзализныця Николая Уманца, это уже не первый случай, когда злоумышленники совершают диверсии на железной дороге.
Читайте также: Нацполиция получила право контроля над таможенниками
"Только на Полтавщине в течение июня зафиксировано уже несколько вопиющих случаев вмешательства в работу железнодорожной отрасли, которые можно расценивать как диверсию и преступление против железной дороги и железнодорожников. Наши локомотивы забрасывали "коктейлями Молотова", обливали грязью, а теперь камни. Все эти преступления могут привести к катастрофе, поэтому призываем правоохранительные органы немедленно расследовать эти случаи, чтобы все преступники предстали перед судом", - отметил Уманец.
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