Раздел: Украина
Порошенко отреагировал на принятие закона "О нацбезопасности"
Благодаря этому закону открываются новые возможности для военно-технического сотрудничества.
Президент Украины Петр Порошенко похвалил депутатов Верховной Рады за то, что проголосовали во втором чтении за закон "О национальной безопасности".
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Порошенко по этому поводу записал видеообращение.
По словам Президента, за 4 года в Украине была создана одна из сильнейших армий в Европе, "которая крепко держит оборону на Востоке Украины и всего континента".
Новый Закон о национальной безопасности внедряет передовые мировые стандарты в наше войско, деятельность спецслужб и правоохранительных органов Украины. Он укрепляет наш военный и оборонный потенциал, усиливает гражданский контроль за армией, прозрачность оборонного бюджета,– подчеркнул Порошенко.
Он добавил, что благодаря этому закону открываются новые возможности для военно-технического сотрудничества с союзниками Украины, в частности из США.
"Это касается и поставок современных оборонительных вооружений, и не только "Джавелинов", – отметил Порошенко.
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Принятый закон глава государства назвал важным шагом на пути Украины к НАТО.
"Этот Закон – важный шаг на пути европейской и евроатлантической интеграции. Это наш стратегический курс и в ближайшее время намерен закрепить его в Конституции", – настаивает Президент.
Президент Украины Петр Порошенко похвалил депутатов Верховной Рады за то, что проголосовали во втором чтении за закон "О национальной безопасности".
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Порошенко по этому поводу записал видеообращение.
По словам Президента, за 4 года в Украине была создана одна из сильнейших армий в Европе, "которая крепко держит оборону на Востоке Украины и всего континента".
Новый Закон о национальной безопасности внедряет передовые мировые стандарты в наше войско, деятельность спецслужб и правоохранительных органов Украины. Он укрепляет наш военный и оборонный потенциал, усиливает гражданский контроль за армией, прозрачность оборонного бюджета,– подчеркнул Порошенко.
Он добавил, что благодаря этому закону открываются новые возможности для военно-технического сотрудничества с союзниками Украины, в частности из США.
"Это касается и поставок современных оборонительных вооружений, и не только "Джавелинов", – отметил Порошенко.
Читайте также: Порошенко отреагировал на стрельбу в Мюнхене
Принятый закон глава государства назвал важным шагом на пути Украины к НАТО.
"Этот Закон – важный шаг на пути европейской и евроатлантической интеграции. Это наш стратегический курс и в ближайшее время намерен закрепить его в Конституции", – настаивает Президент.
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