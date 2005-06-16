В НАТО призвали страны сплотиться против российской угрозы

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В Брюсселе пройдет заседание Комиссии НАТО-Украина на уровне послов.

На министерской встрече в Североатлантическом альянсе обсудили стремление Украины к членству.

В НАТО рассказали, какие страны могли бы стать участниками миссии.

Вместе с тем российские войска до сих пор находятся на территории Украины, заявил Столтенберг.