Раздел: Украина
В НАТО призвали страны сплотиться против российской угрозы
В НАТО действительно верят в серьезные намерения России.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что агрессия России является одной из современных мировых угроз. Об этом глава Альянса заявил 21 июня во время визита в Лондон, сообщает пресс-служба НАТО.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на gordonua.
"Мы сталкиваемся с самой непредсказуемой средой безопасности за поколение. Международный терроризм, быстрое распространение оружия массового поражения, кибератаки. И, конечно, более напористая Россия", – отметил он в ходе визита в Лондон.
Столтенберг также призвал руководителей стран – членов НАТО объединить усилия в борьбе с перечисленными угрозами.
Генсек напомнил, что "страна-агрессор прибегла к тактике запугивания и демонстрации собственной силы соседям".
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"Незаконно аннексированный Крым, дестабилизированная Восточная Украина, вмешательство во внутренние дела других государств, попытка убить гражданина Британии и его дочь в Солсбери при помощи химического оружия. Это наши общие проблемы, и в наших интересах решать их вместе", – добавил он.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что агрессия России является одной из современных мировых угроз. Об этом глава Альянса заявил 21 июня во время визита в Лондон, сообщает пресс-служба НАТО.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на gordonua.
"Мы сталкиваемся с самой непредсказуемой средой безопасности за поколение. Международный терроризм, быстрое распространение оружия массового поражения, кибератаки. И, конечно, более напористая Россия", – отметил он в ходе визита в Лондон.
Столтенберг также призвал руководителей стран – членов НАТО объединить усилия в борьбе с перечисленными угрозами.
Генсек напомнил, что "страна-агрессор прибегла к тактике запугивания и демонстрации собственной силы соседям".
Читайте также: В Болгарии призвали НАТО не оставлять Балканы России
"Незаконно аннексированный Крым, дестабилизированная Восточная Украина, вмешательство во внутренние дела других государств, попытка убить гражданина Британии и его дочь в Солсбери при помощи химического оружия. Это наши общие проблемы, и в наших интересах решать их вместе", – добавил он.
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