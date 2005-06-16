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Раздел: Украина  
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Сенцов не прекратит голодовку несмотря на ухудшение состояния

Сенцов не прекратит голодовку несмотря на ухудшение состоянияЦели голодания Сенцова не были достигнуты.

Осужденный в РФ украинский режиссер Олег Сенцов отказался прекратить голодовку по предложению Европейского суда по правам человека, сообщил адвокат режиссера Дмитрий Динзе.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на telegraf.

"На призыв ЕСПЧ Сенцов ответил отказом и попросил передать суду "большой привет", напомнив про его жалобу, которой суд придал приоритет, но которая остается без движения уже несколько лет", - сказал Д.Динзе.

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Накануне ЕСЧП в ответ на экстренное уведомление представителя О.Сенцова об угрожающем состоянии его здоровья, предложил режиссеру прекратить голодовку, которую он держит больше месяца. Кроме того, Страсбургский суд сообщил представителю О.Сенцова о том, что суд запросил у российских властей детальную информацию о здоровье режиссера в связи с голодовкой. Как рассказал в четверг Д.Динзе, в настоящее время его подзащитный находится в отдельной палате медчасти колонии, каждый день он пьет по 3,5 литра воды, ему ставят капельницу с большим количеством глюкозы и питательных веществ. "По свидетельству врачей колонии, кризис здоровья наступит в ближайшее время", - подчеркнул адвокат.
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 Теги: Сенцов, голодовка, Россия

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Сегодня, 21:24 » Автор: Едгар Букмирза
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