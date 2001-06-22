Раздел: Украина
Украинским военным удалось ликвидировать офицеров ВС РФ
Ликвидированные офицеры командовали подразделениями так называемого "1-го Армейского Корпуса ДНР".
Украинским военным удалось ликвидировать двоих офицеров ВС РФ, которые прибыли на Донбасс командовать подразделениями боевиков.
Об этом сообщается на Facebook странице "Вернись живым", передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe.ua.
Операция была проведена усилиями бойцов "украинской третьей силы", в районе оккупированного поселка Пикузы (Коминтерново) Донецкой области.
Как утверждается в сообщении, ликвидированные офицеры командовали подразделениями так называемого "1-го Армейского Корпуса ДНР".
"О встрече Джорджика и Метки стало известно благодаря информаторам, которые заблаговременно предоставили данные специальным бойцам. Целью встречи было простое хвастовство одного из террористов, который пригласил друга к себе, чтобы показать, какой новенький БТР ему привезли из России. Но новенький БТР, у которого состоялась встреча, благодаря усилиям бойцов украинской третьей силы, внезапно взорвался. Неподалеку взорвались и старенькие Жигули, на которых приехал командир роты батальона Джорждика с позывным Медведь. По подтвержденным данным, Медведь погиб на месте", – рассказывают волонтеры.
Читайте также: Сутки в ООС: один военный получил осколочное ранение
Кроме потерь в живой силе, боевики лишились по два БТР и БМП, а также нескольких "Уралов".
Украинским военным удалось ликвидировать двоих офицеров ВС РФ, которые прибыли на Донбасс командовать подразделениями боевиков.
Об этом сообщается на Facebook странице "Вернись живым", передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe.ua.
Операция была проведена усилиями бойцов "украинской третьей силы", в районе оккупированного поселка Пикузы (Коминтерново) Донецкой области.
Как утверждается в сообщении, ликвидированные офицеры командовали подразделениями так называемого "1-го Армейского Корпуса ДНР".
"О встрече Джорджика и Метки стало известно благодаря информаторам, которые заблаговременно предоставили данные специальным бойцам. Целью встречи было простое хвастовство одного из террористов, который пригласил друга к себе, чтобы показать, какой новенький БТР ему привезли из России. Но новенький БТР, у которого состоялась встреча, благодаря усилиям бойцов украинской третьей силы, внезапно взорвался. Неподалеку взорвались и старенькие Жигули, на которых приехал командир роты батальона Джорждика с позывным Медведь. По подтвержденным данным, Медведь погиб на месте", – рассказывают волонтеры.
Читайте также: Сутки в ООС: один военный получил осколочное ранение
Кроме потерь в живой силе, боевики лишились по два БТР и БМП, а также нескольких "Уралов".
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