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Раздел: Украина  
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Задержанные оккупантами украинские моряки отказались от еды

Задержанные оккупантами украинские моряки отказались от едыК задержанным украинским морякам не пускают адвокатов, на жалобы в администрации Крыма не реагируют.

Моряки украинского судна ЯМК-0041, задержанные у берегов аннексированного Крыма, отказались от еды. Об этом сообщил адвокат Эдем Семедляев, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

"По словам матери одного из моряков, они отказываются принимать пищу и находятся в отчаянии от неопределённости", – написал Семедляев на своей странице в Facebook в воскресенье вечером, 24 июня.

По его словам, к задержанным морякам не пускают адвокатов, на жалобы в администрации Крыма не реагируют.

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"Мы продолжаем работу по освобождению украинских моряков из "плена", – добавил Семедляев.
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 Теги: моряки, голодовка

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Сегодня, 11:06 » Автор: Богдан Процив
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