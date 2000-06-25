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Раздел: Украина  
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Боевики заставили ОБСЕ проехать по заминированной дороге

Боевики заставили ОБСЕ проехать по заминированной дорогеПо оценке наблюдателей ОБСЕ, противотанковая мина ТМ-62 с проводом дистанционного управления находилась на дороге в Петровском.

Пьяные боевики заставили патруль специальной мониторинговой миссии проехать по заминированной дороге в Петровском, что в 41 километре от Донецка. Об этом сообщает пресс-служба миссии, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.

Наблюдатели заметили подозрительный предмет, наполовину закопанный в небольшое углубление на конце вырытого поперек дороги рва. Первый автомобиль патруля остановился на расстоянии примерно пяти метрах к востоку от предмета, а второй — в примерно 10 метрах к западу от него.

По оценке ОБСЕ, это была противотанковая мина (ТМ-62) с проводом дистанционного управления, протянутым к мине из кустарника на северной стороне дороги, а от мины — еще дальше на юг через дорогу к недавно выкопанному рву, состоящему из нескольких небольших округлых углублений, заполненных щебнем.

В ОБСЕ отметили, что когда патруль остановился, к нему с востока подошел боевик с признаками опьянения, и сказал им покинуть этот район.

"Несмотря на то, что команда миссии указала ему на наличие мины, он не позволил первому авто проехать в восточном направлении, не оставив наблюдателям иного выбора, кроме как ехать обратно в западном направлении через заполненный щебнем ров возле выявленной мины", - подчеркнули в пресс-службе.

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Патруль СММ проехал как можно дальше от мины по южной стороне дороги и после этого вернулся на базу в Донецке.
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 Теги: боевики, ОБСЕ

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Сегодня, 12:41 » Автор: Богдан Процив
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