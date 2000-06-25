Раздел: Украина
Боец Донбасса рассказал о зверствах в российском плену
Российские оккупанты и коллаборационисты пытали и казнили некоторых бойцов, которых захватили в плен в августе 2014 года.
Троим украинским бойцам, которых россияне взяли в плен под Иловайском, отрезали головы, еще одному вырезали сердце. Об этом рассказал на брифинге для иностранных послов боец бывшего добровольческого батальона Донбасс Дмитрий Кулиш с позывным "Семерка", передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на LIGA.net.
Он сообщил, что попал в плен при выходе из Иловайского оперативного окружения в августе 2014 года. Боец отметил, что пленные украинцы видели российских кураторов сепаратистов.
Кулиш также рассказал о том, как ему в плену срезали кожу с патриотическими татуировками, и пытали электрическим током.
"Троим защитникам Украины, которых взяли в заложники, отрезали головы. Еще одного привязали к машине металлическим тросом и тащили, а потом вырезали сердце", - сказал он.
В свою очередь глава СБУ Василий Грицак сообщил, что зафиксировано "много фактов пыток и на территории РФ".
"Наших пленных бойцов перевозили в Россию, где под руководством сотрудников спецслужб, как правило ФСБ, допрашивали, пытали, а потом возвращали назад на Донбасс.
23-24 августа 2014 года в Украину вторглась российская армия в составе нескольких батальонно-тактических групп на нескольких участках фронта, что привело в итоге к образованию Иловайского окружения и ожесточенным боям в Донбассе с наибольшими потерями личного состава и техники сил АТО за время российско-украинской войны. Соотношение сил АТО к российским войскам и коллаборантам составляло: личный состав - 1 к 18, танки - 1 к 11, бронетехника - 1 к 16, артиллерия - 1 к 15 и Грады - 1 к 24.
29 августа оккупанты в упор расстреляли выходящие по обещанному оккупантами зеленому коридору колонны сил АТО, убив по меньшей мере 366 человек и ранив 429-ть. 300 бойцов попали в плен. Потери вооружения и военной техники составили около 300 млн грн.
Читайте также: Боевики заставили ОБСЕ проехать по заминированной дороге
Несмотря на вероломство россиян и крайне неудачный для Украины баланс сил, силы АТО дали бой противнику, уничтожив немало живой силы и техники.
Троим украинским бойцам, которых россияне взяли в плен под Иловайском, отрезали головы, еще одному вырезали сердце. Об этом рассказал на брифинге для иностранных послов боец бывшего добровольческого батальона Донбасс Дмитрий Кулиш с позывным "Семерка", передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на LIGA.net.
Он сообщил, что попал в плен при выходе из Иловайского оперативного окружения в августе 2014 года. Боец отметил, что пленные украинцы видели российских кураторов сепаратистов.
Кулиш также рассказал о том, как ему в плену срезали кожу с патриотическими татуировками, и пытали электрическим током.
"Троим защитникам Украины, которых взяли в заложники, отрезали головы. Еще одного привязали к машине металлическим тросом и тащили, а потом вырезали сердце", - сказал он.
В свою очередь глава СБУ Василий Грицак сообщил, что зафиксировано "много фактов пыток и на территории РФ".
"Наших пленных бойцов перевозили в Россию, где под руководством сотрудников спецслужб, как правило ФСБ, допрашивали, пытали, а потом возвращали назад на Донбасс.
23-24 августа 2014 года в Украину вторглась российская армия в составе нескольких батальонно-тактических групп на нескольких участках фронта, что привело в итоге к образованию Иловайского окружения и ожесточенным боям в Донбассе с наибольшими потерями личного состава и техники сил АТО за время российско-украинской войны. Соотношение сил АТО к российским войскам и коллаборантам составляло: личный состав - 1 к 18, танки - 1 к 11, бронетехника - 1 к 16, артиллерия - 1 к 15 и Грады - 1 к 24.
29 августа оккупанты в упор расстреляли выходящие по обещанному оккупантами зеленому коридору колонны сил АТО, убив по меньшей мере 366 человек и ранив 429-ть. 300 бойцов попали в плен. Потери вооружения и военной техники составили около 300 млн грн.
Читайте также: Боевики заставили ОБСЕ проехать по заминированной дороге
Несмотря на вероломство россиян и крайне неудачный для Украины баланс сил, силы АТО дали бой противнику, уничтожив немало живой силы и техники.
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