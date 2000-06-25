Раздел: Украина
Фигуранты «списка 47» находятся под постоянной охраной
Глава СБУ заявил, что в покушении на Бабченко установлен российский след" и пообещал в ближайшее время рассказать подробности.
Значительная часть людей, из списка потенциальных жертв, который спецслужбы получили в ходе "дела Бабченко", сейчас под круглосуточной охраной. Об этом в понедельник, 25 июня, во время брифинга в Киеве заявил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Он также пообещал проинформировать о "российском следе" в деле журналиста Аркадия Бабченко.
"Что касается тех людей, которые обратились за обеспечением безопасности, то мне некорректно будет называть количество тех людей, но значительная часть из списка 47-ми находится под круглосуточной охраной".
Отвечая на вопрос о расследовании дела Бабченко, глава СБУ сказал: "Чрезвычайно активно ведётся расследование этого дела, и я убежден, что в ближайшее время мы сможем сообщить очень много интересных деталей. Я понимаю, что от нас все ждут подтверждения, так сказать, "российского следа". Я обещаю вам: этот след уже есть, и мы вам о нем расскажем".
Грицак также отметил, что для СБУ важно качественное документирование обстоятельств этого дела.
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"Мы не можем в свете прожекторов расследовать дело о заказе убийства журналиста, а также вы знаете о списке из 47-ми", - добавил он.
Значительная часть людей, из списка потенциальных жертв, который спецслужбы получили в ходе "дела Бабченко", сейчас под круглосуточной охраной. Об этом в понедельник, 25 июня, во время брифинга в Киеве заявил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Он также пообещал проинформировать о "российском следе" в деле журналиста Аркадия Бабченко.
"Что касается тех людей, которые обратились за обеспечением безопасности, то мне некорректно будет называть количество тех людей, но значительная часть из списка 47-ми находится под круглосуточной охраной".
Отвечая на вопрос о расследовании дела Бабченко, глава СБУ сказал: "Чрезвычайно активно ведётся расследование этого дела, и я убежден, что в ближайшее время мы сможем сообщить очень много интересных деталей. Я понимаю, что от нас все ждут подтверждения, так сказать, "российского следа". Я обещаю вам: этот след уже есть, и мы вам о нем расскажем".
Грицак также отметил, что для СБУ важно качественное документирование обстоятельств этого дела.
Читайте также: Боец Донбасса рассказал о зверствах в российском плену
"Мы не можем в свете прожекторов расследовать дело о заказе убийства журналиста, а также вы знаете о списке из 47-ми", - добавил он.
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