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Раздел: Украина  
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Фигуранты «списка 47» находятся под постоянной охраной

Фигуранты «списка 47» находятся под постоянной охранойГлава СБУ заявил, что в покушении на Бабченко установлен российский след" и пообещал в ближайшее время рассказать подробности.

Значительная часть людей, из списка потенциальных жертв, который спецслужбы получили в ходе "дела Бабченко", сейчас под круглосуточной охраной. Об этом в понедельник, 25 июня, во время брифинга в Киеве заявил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он также пообещал проинформировать о "российском следе" в деле журналиста Аркадия Бабченко.

"Что касается тех людей, которые обратились за обеспечением безопасности, то мне некорректно будет называть количество тех людей, но значительная часть из списка 47-ми находится под круглосуточной охраной".

Отвечая на вопрос о расследовании дела Бабченко, глава СБУ сказал: "Чрезвычайно активно ведётся расследование этого дела, и я убежден, что в ближайшее время мы сможем сообщить очень много интересных деталей. Я понимаю, что от нас все ждут подтверждения, так сказать, "российского следа". Я обещаю вам: этот след уже есть, и мы вам о нем расскажем".

Грицак также отметил, что для СБУ важно качественное документирование обстоятельств этого дела.

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"Мы не можем в свете прожекторов расследовать дело о заказе убийства журналиста, а также вы знаете о списке из 47-ми", - добавил он.
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 Теги: Бабченко, Грицак, СБУ

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Сегодня, 16:21 » Автор: Богдан Процив
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