Раздел: Украина
Украина направила России ноту протеста
Россия должна допустить омбудсмена к голодающим.
Украинская сторона направила России ноту протеста с требованием допустить уполномоченного по правам человека Людмилу Денисову к политзаключенным Кремля.
Об этом пресс-секретарь МИД Марьяна Беца написала в Twitter, пишет Хроника.инфо со ссылкой на pravda.com.ua.
Беца добавила, что в первую очередь Россия должна допустить омбудсмена к голодающим и тем, кто находится в тяжелом состоянии.
В частности, к Олегу Сенцову, Владимиру Балуху.
21 июня посольство Украины направило очередную ноту в Министерство иностранных дел РФ с требованием обеспечить посещение омбудсменом Людмилой Денисовой украинских политзаключенных в России.
Читайте также: Украина направила ноту протеста России
По словам Денисовой, требование касается пенитенциарных учреждений, где находятся Олег Сенцов, Станислав Клых, Александр Кольченко и Владимир Балух.
Министерство иностранных дел призвало партнеров повлиять на Россию ради освобождения украинских политзаключенных Владимира Балуха и Олега Сенцова.
Украинская сторона направила России ноту протеста с требованием допустить уполномоченного по правам человека Людмилу Денисову к политзаключенным Кремля.
Об этом пресс-секретарь МИД Марьяна Беца написала в Twitter, пишет Хроника.инфо со ссылкой на pravda.com.ua.
Беца добавила, что в первую очередь Россия должна допустить омбудсмена к голодающим и тем, кто находится в тяжелом состоянии.
В частности, к Олегу Сенцову, Владимиру Балуху.
21 июня посольство Украины направило очередную ноту в Министерство иностранных дел РФ с требованием обеспечить посещение омбудсменом Людмилой Денисовой украинских политзаключенных в России.
Читайте также: Украина направила ноту протеста России
По словам Денисовой, требование касается пенитенциарных учреждений, где находятся Олег Сенцов, Станислав Клых, Александр Кольченко и Владимир Балух.
Министерство иностранных дел призвало партнеров повлиять на Россию ради освобождения украинских политзаключенных Владимира Балуха и Олега Сенцова.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
62
0
Также советуем посмотреть
- Украина направила России ноту протеста
- Игривые животные, обожающие показывать характер
- Свежие анекдоты помогут вам пережить рабочую неделю с улыбкой
- Предприимчивая американка зарабатывает деньги на памперсах для кур
- ГПУ сворачивает расследование дел Майдана
- Россияне потешаются над сомнительной подготовкой к ЧМ по футболу
- Боевики «ДНР» насмешили неумелым использованием фотошопа
- Сущенко обратился к Олегу Сенцову
- Закон о нацбезопасности оказался никудышный
- Предсказуемые выборы в Турции высмеяли меткой карикатурой
- Фигуранты «списка 47» находятся под постоянной охраной
- Почему надо ценить украинский уголь
- Увлеклась: девушка во время пробежки случайно пересекла границу
- Кенгуру развеселил зрителей футбольного матча
- 22 червня – не день, коли війна прийшла на нашу землю
- ВОВ: подвиг не отменяет всего остального
- В России бесплатная еда чуть не свела толпу с ума
- Боец Донбасса рассказал о зверствах в российском плену
- Раненый ром рассказал подробности нападения
- Моя відповідь Коломойському
- В Сети потешаются над очередными «танкетками» Путина
- Дональд Трамп против гривны
- Боевики заставили ОБСЕ проехать по заминированной дороге
- О коллективном Эскобаре
- Соцсети насмешил рассказ блогера о встрече украинца и русского
- Привычный цинизм Кремля и оптимизм в Закарпатье
- Вот это сервис: в московском супермаркете назойливого покупателя избили батоном
- Задержанные оккупантами украинские моряки отказались от еды
- Мне сейчас ничего нельзя
- Кікабідзе і атака російських шовіністів
Оставьте свой комментарий