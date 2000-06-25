Украина направила России ноту протеста

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Украинские власти подвергают пассажиров самолетов из РФ смертельной опасности. Министерство иностранных дел Российской Федерации 25 марта отправило посольству Украины в России ноту протеста в связи с действиями Государственной пограничной службы Украины относительно экипажа российской авиакомпании "Аэрофлот". Об этом