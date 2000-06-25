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Раздел: Украина  
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Украина направила России ноту протеста

Украина направила России ноту протестаРоссия должна допустить омбудсмена к голодающим.

Украинская сторона направила России ноту протеста с требованием допустить уполномоченного по правам человека Людмилу Денисову к политзаключенным Кремля.

Об этом пресс-секретарь МИД Марьяна Беца написала в Twitter, пишет Хроника.инфо со ссылкой на pravda.com.ua.

Беца добавила, что в первую очередь Россия должна допустить омбудсмена к голодающим и тем, кто находится в тяжелом состоянии.

В частности, к Олегу Сенцову, Владимиру Балуху.

21 июня посольство Украины направило очередную ноту в Министерство иностранных дел РФ с требованием обеспечить посещение омбудсменом Людмилой Денисовой украинских политзаключенных в России.

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По словам Денисовой, требование касается пенитенциарных учреждений, где находятся Олег Сенцов, Станислав Клых, Александр Кольченко и Владимир Балух.

Министерство иностранных дел призвало партнеров повлиять на Россию ради освобождения украинских политзаключенных Владимира Балуха и Олега Сенцова.
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 Теги: Россия, Украина, протест

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Сегодня, 20:58 » Автор: Едгар Букмирза
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