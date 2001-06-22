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Раздел: Украина  
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Полиция взяла под охрану табор ромов

Полиция взяла под охрану табор ромовНападение произошло поздно вечером 23 июня.

Львовская полиция взяла под охрану табор ромов, на который в ночь на 24 июня напали вооруженные подростки.

Об этом со ссылкой на пресс-секретаря львовской полиции Светлану Добровольскую, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.

"Ромов из лагеря под Сокольниками, на который совершили разбойное нападение подростки, не переселяли, но полиция взяла этот объект под охрану", - сказала она.

Кроме того, в агентстве добавили, что мэр Львова Андрей Садовый выразил намерение оказать пострадавшим цыганам временное жилье.

Нападение на табор ромов на окраине Львова произошло поздно вечером 23 июня: в результате нападения один человек погиб, четверо получили травмы.

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Подозреваемые в нападении на табор ромов во Львове признали свою принадлежность к незарегистрированной группировке "Трезвая и злая молодежь", которое использовало символику ультраправой националистической организации Misanthropic Division.
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 Теги: Полиция, ромы

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Сегодня, 22:32 » Автор: Едгар Букмирза
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