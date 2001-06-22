Раздел: Украина
Боевики вечером активизировали боевые действия на Донбассе
Подразделения Объединенных сил вели активную оборону и адекватно отвечали противнику, утверждают в штабе.
За минувшие сутки подразделения сепаратистов 24 раза обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, из них четыре раза огонь открывался из запрещенного минскими договоренностями вооружения. Ранен один военнослужащий.
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенный сил (ООС) в утренней сводке во вторник, 26 июня, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
"Вечером российские оккупационные войска активизировали боевые действия с применением преимущественно гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия на луганском, донецком и мариупольском направлениях", – говорится в сообщении.
Также на луганском направлении в районе Крымского противник применял 120-мм минометы, на донецком направлении – 82-мм, а на мариупольском – гранатометы различных типов.
Кроме того, враждебная активность наблюдалась у населенных пунктов Луганское, Золотое, Марьинка, Каменка, Верхнеторецкий, Гнутово, Широкино, Павлополь и Старогнатовка. В районе населенного пункта Лебединский враг применил РПГ и стрелковое оружие.
"Подразделения Объединенных сил вели активную оборону и давали адекватный ответ противнику. В результате активных боевых действий один наш защитник ранен", – отметили в штабе.
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По данным украинской разведки, два сепаратиста убиты, трое ранены.
За минувшие сутки подразделения сепаратистов 24 раза обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, из них четыре раза огонь открывался из запрещенного минскими договоренностями вооружения. Ранен один военнослужащий.
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенный сил (ООС) в утренней сводке во вторник, 26 июня, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
"Вечером российские оккупационные войска активизировали боевые действия с применением преимущественно гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия на луганском, донецком и мариупольском направлениях", – говорится в сообщении.
Также на луганском направлении в районе Крымского противник применял 120-мм минометы, на донецком направлении – 82-мм, а на мариупольском – гранатометы различных типов.
Кроме того, враждебная активность наблюдалась у населенных пунктов Луганское, Золотое, Марьинка, Каменка, Верхнеторецкий, Гнутово, Широкино, Павлополь и Старогнатовка. В районе населенного пункта Лебединский враг применил РПГ и стрелковое оружие.
"Подразделения Объединенных сил вели активную оборону и давали адекватный ответ противнику. В результате активных боевых действий один наш защитник ранен", – отметили в штабе.
Читайте также: Боец Донбасса рассказал о зверствах в российском плену
По данным украинской разведки, два сепаратиста убиты, трое ранены.
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