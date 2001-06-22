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Раздел: Украина  
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Боевики вечером активизировали боевые действия на Донбассе

Боевики вечером активизировали боевые действия на ДонбассеПодразделения Объединенных сил вели активную оборону и адекватно отвечали противнику, утверждают в штабе.

За минувшие сутки подразделения сепаратистов 24 раза обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, из них четыре раза огонь открывался из запрещенного минскими договоренностями вооружения. Ранен один военнослужащий.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенный сил (ООС) в утренней сводке во вторник, 26 июня, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

"Вечером российские оккупационные войска активизировали боевые действия с применением преимущественно гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия на луганском, донецком и мариупольском направлениях", – говорится в сообщении.

Также на луганском направлении в районе Крымского противник применял 120-мм минометы, на донецком направлении – 82-мм, а на мариупольском – гранатометы различных типов.

Кроме того, враждебная активность наблюдалась у населенных пунктов Луганское, Золотое, Марьинка, Каменка, Верхнеторецкий, Гнутово, Широкино, Павлополь и Старогнатовка. В районе населенного пункта Лебединский враг применил РПГ и стрелковое оружие.

"Подразделения Объединенных сил вели активную оборону и давали адекватный ответ противнику. В результате активных боевых действий один наш защитник ранен", – отметили в штабе.

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По данным украинской разведки, два сепаратиста убиты, трое ранены.
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 Теги: ООС, обстрелы

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Сегодня, 09:16 » Автор: Богдан Процив
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